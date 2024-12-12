مدينة دبي الصناعية تعزز مبادرات الاستدامة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، التزامها بتعزيز مبادرات الاستدامة وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستدامة.

وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة خلال مشاركتها بمدينة دبي الصناعية في فعاليات أسبوع التشجير في الدولة، في مبادرة زراعة الأشجار ضمن المنطقة المخصصة لسكن العاملين في المدينة.

وأضافت أن هذه المبادرة التي تتماشى مع البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ومبادرة “إمارتنا خضراء” و"أسبوع التشجير" تهدف إلى تعزيز زراعة الأشجار المحلية ونشر أفضل الممارسات لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمعات مستدامة داعية الجهات المعنية، سواء من القطاع الخاص أو العام، إلى مواصلة تبني مثل هذه المبادرات التي تسهم في دعم التنمية المستدامة وربط الأجيال القادمة بالطبيعة.

وأشارت إلى أن مدينة دبي الصناعية تمثل نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية حيث المرافق المتطورة، مثل مزرعة “سوكوفو” العمودية، التي تجسد الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون بين القطاعين في بناء اقتصاد مستدام ومرن وقالت " نسعى من خلال هذه المبادرات إلى توسيع نطاق الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من الأثر البيئي”.

وقامت بجولة ميدانية في مزرعة “سوكوفو نيتشر فارمز” العمودية، التي تُعد من أبرز مرافق الزراعة الحديثة في المنطقة وتمتد المزرعة على مساحة 100 ألف قدم مربع وتتميز بأنظمة زراعة مائية تقلل استهلاك المياه وتضاعف إنتاج الخضروات الورقية وتنتج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يشمل المتاجر الكبرى والمطاعم والفنادق.

من جانبه، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن التعاون بين الوزارة ومدينة دبي الصناعية يعكس الالتزام المشترك بتحقيق رؤية الإمارات لبناء مستقبل مستدام.

يذكر أن مدينة دبي الصناعية تضم أكثر من 1,100 عميل و350 مصنعًا، كما تسهم بشكل فعال في إنتاج الطاقة النظيفة، مما يبرز دورها المحوري في تعزيز الاستدامة البيئية.