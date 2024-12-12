طيران الإمارات تحصد أربع جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024

حصدت طيران الإمارات أربع جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024، شملت مختلف المنتجات والخدمات، بدءاً من الدرجة الأولى والترفيه الجوي، وحتى سكاي واردز والعلامة التجارية. ويأتي نيل طيران الإمارات هذه الجوائز المرموقة بفضل استثمارها الطويل والمتواصل في تجربة العملاء المتميزة.

وتضمنت "الناقلة الرائدة عالمياً في فئة الدرجة الأولى"، و" الناقلة الرائدة عالمياً في فئة العلامة التجارية"، و" الناقلة الرائدة عالمياً في فئة الترفيه الجوي"، و" الناقلة الرائدة عالمياً في فئة برنامج المكافآت".

كما حصدت أيضاً جائزة "أفضل تطبيق لناقلة جوية في العالم" و"أفضل تطبيق لناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز تقنيات السفر العالمية 2024.

وحققت أكبر ناقلة جوية دولية في العالم نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث استأثرت مؤخراً بأرفع الجوائز خلال حفل توزيع جوائز "الترا 2024" المرموقة و"تلغراف ترافيل" وجوائز السفر الجوي التي تقدمها مجلة "فوربس ترافيل جايد"، وجائزة APEX World Class Airline لعام 2025.

أقيم الحفل الشهر الماضي في قصر سافوي في ماديرا بالبرتغال. وتسلم ديفيد كوينتو، مدير طيران الإمارات في البرتغال، الجوائز نيابة عن الناقلة. وتُعَد جوائز السفر العالمية واحدة من أكثر الفعاليات المرموقة في الصناعة، حيث تحتفي بالتميز في جميع قطاعات صناعة السفر والسياحة العالمية. فيما تحتفي جوائز تقنيات السفر العالمية بأفضل ما في تكنولوجيا السفر.

وتواصل طيران الإمارات تركيزها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بتجربة السفر لعملائها، وإطلاق مفاهيم هي الأولى من نوعها في الصناعة، ويتضمن ذلك:

الانتهاء من تحديث 34 طائرة بمقصورات داخلية جديدة تشمل الدرجة السياحية الممتازة التي نالت استحساناً كبيراً ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات

تواصل تجربة الدرجة الأولى التي تقدمها طيران الإمارات إرساء معايير التميز في الصناعة مع أجنحة خاصة مغلقة بالكامل وخدمة "تناول الطعام عند الطلب" والشاور سبا على متن طائرة إيرباص A380.

وسّعت طيران الإمارات مؤخراً خياراتها الترفيهية في الأجواء، بتعاونها مع سبوتيفاي - خدمة البث الصوتي الأكثر شهرة في العالم - لتقديم مجموعة واسعة من البودكاست وقوائم التشغيل للعملاء على متن الطائرة.

يتمتع أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات البالغ عددهم 33 مليوناً في جميع أنحاء العالم بكسب مزيد من الأميال من خلال أكثر من 200 شراكة مع علامات تجارية، تتراوح من شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات إلى العلامات التجارية المالية والترفيهية ونمط الحياة.

يجذب برنامج سكاي واردز أكثر من 120 ألف عضو جديد كل شهر، حيث يستبدلون الأميال بمجموعة من المكافآت الرائعة بما في ذلك تذاكر الطيران على الناقلات الشريكة، وترقيات الرحلات، والإقامة الفندقية، وبطاقات الهدايا، والتذاكر، والضيافة في الأحداث الرياضية والثقافية، والجولات، والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

تواصل طيران الإمارات تحسين تطبيقها ودمج التقنيات الجديدة لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة للعملاء. وقد تم تكريم التطبيق لتقديم أفضل تجربة للمستخدم ومجموعة من الميزات، حيث يوفر للعملاء تحديثات الرحلات في الوقت الفعلي وتتبع الأمتعة ودليل خريطة المطار وفرصة لاستكشاف جميع مقصورات الأسطول بتقنية ثلاثية الأبعاد وخيار إنشاء قوائم تشغيل مخصصة قبل الرحلة.

تواصل طيران الإمارات تعزيز تجاربها الرقمية ودمج التقنيات الجديدة لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة للعملاء. وقد تم تكريم تطبيق طيران الإمارات لتقديم أفضل تجربة للمستخدم ومجموعة من الميزات، حيث يوفر للعملاء تحديثات الرحلات في الوقت الفعلي وتتبع الأمتعة ودليل خريطة المطار وفرصة لاستكشاف جميع مقصورات الأسطول بتقنية ثلاثية الأبعاد وخيار إنشاء قوائم تشغيل مخصصة قبل الرحلة. وفي وقت سابق من هذا العام، احتلت طيران الإمارات المرتبة الثالثة في تقرير مستقل للمقارنة بين مواقع شركات الطيران على الإنترنت من قبل Catchpoint، حيث تم تكريم موقع Emirates.com باعتباره الموقع الوحيد الذي يقع ضمن وقت تحميل الصفحة الموصى به (الوقت الإجمالي لعرض الصفحة بالكامل للزائر) في أقل من 5 ثوانٍ.