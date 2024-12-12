«بن غاطي» تنجز 6 مشاريع تضم 2.062 وحدة سكنية في قرية جميرا الدائرية

حققت شركة «بن غاطي» العقارية إنجازاً بارزاً من خلال إنجاز ستة مشاريع سكنية جديدة تحتوي على 2062 وحدة فاخرة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتقديم معايير معمارية استثنائية وتنفيذ المشاريع ضمن جداول زمنية طموحة، مما يعزز من مكانتها على خارطة القطاع العقاري بدبي.

وتهدف «بن غاطي» من خلال المشاريع التي سلمتها وهي «بن غاطي أوريكيد»، «بن غاطي عنبر»، «بن غاطي أونكس»، «بن غاطي هاوس»، «بن غاطي لافندر»، و«بن غاطي فينوس» إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة، مع مراعاة احتياجات العائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئات سكنية متكاملة ومتميزة.

«بن غاطي أوريكيد»

يعتبر «بن غاطي أوريكيد» من المشاريع الاستثنائية للشركة، إذ يضم 303 وحدات سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة وصالة، وصولاً إلى الشقق المكونة من غرفتي نوم وصالة. وتمتاز وحداته بلمسات معمارية متقنة تتناغم مع الهوية المميزة لقرية جميرا الدائرية، لتتيح تجربة سكن تجمع بين الراحة والفخامة.

«بن غاطي عنبر»

يمثل «بن غاطي عنبر» إضافة متميزة إلى المشهد العقاري في دبي، حيث يضم 640 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة وصالة وغرفتين وصالة، صممت وفق أعلى المعايير، ويتمتع بموقع استراتيجي ضمن قرية جميرا الدائرية بمخرج مباشر يتيح إمكانية الوصول إلى شوارع دبي الرئيسية.

«بن غاطي أونكس»

يقدم «بن غاطي أونكس» 495 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وصولاً إلى ثلاث غرف وصالة، ما يوفر مرونة مثالية أمام المشترين والمستثمرين تتوافق مع متطلباتهم، ويتكامل المشروع مع مرافق حيوية تثري أسلوب العيش وتوفر تجربة ملهمة تضاهي المعايير العالمية.

«بن غاطي هاوس»

يضفي مشروع «بن غاطي هاوس» لمسة من الفخامة والرقي على حزمة المشاريع السكنية للشركة، حيث يضم 270 وحدة سكنية مصممة بتفاصيل دقيقة، حيث تشمل الوحدات تشطيبات عالية الجودة ومساحات معيشية واسعة تناسب الباحثين عن الراحة والفخامة في بيئة سكنية متكاملة.

«بن غاطي لافندر»

يمثل مشروع «بن غاطي لافندر» توازناً مثالياً بين الطبيعة الخلابة والتصميم المعماري العصري، حيث يضم 164 وحدة سكنية متنوعة تشمل استوديوهات وشقق بغرفة وصالة وغرفتين وصالة، كما يتكامل المشروع مع المساحات الخضراء المحيطة ليوفر بيئة سكنية هادئة ومتوازنة مما يعزز جودة الحياة ويقدم تجربة سكنية فاخرة.

«بن غاطي فينوس»

يضم مشروع «بن غاطي فينوس» 438 وحدة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة وصالة وغرفتين وصالة، مما يوفر خيارات سكنية مثالية تجمع بين التشطيبات الراقية والملحقات الذكية والعصرية لضمان راحة ورفاهية المقيمين.