الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة تطلقان تأميناً طبياً مجانياً للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم عن تعاونها مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتوفير تأمين طبي مجاني من الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" لجميع الضيوف الدوليين المسافرين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران.

وتُجسّد طموح كل من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى أبوظبي، من خلال تقديم خدمات تتجاوز مجرد الرحلة، لضمان وصول كل زائر براحة بال وحماية كاملة.

ويسري هذا التأمين من يوليو إلى ديسمبر 2026، وتتولى "ضمان" إصداره وإدارته، ويغطي الضيوف المؤهلين لمدة تصل إلى 15 يومًا في دولة الإمارات، ولا يتطلب الأمر تقديم أي طلب، حيث تمنح التغطية تلقائيًا مع كل تذكرة سفر مؤهلة من الاتحاد للطيران لأي مسافر إلى أبوظبي على متن رحلة تشغلها الاتحاد للطيران، بشرط أن تكون نقطة المغادرة ونقطة البيع خارج دولة الإمارات.

كما تشمل الخدمة الضيوف المسافرين الذين يستخدمون برنامج التوقف المجاني من الاتحاد للطيران لقضاء بعض الوقت في أبوظبي، وذلك طوال فترة إقامتهم، على أن تطبق الشروط والأحكام.

وتُخفّف هذه المبادرة عن الضيوف عبء التفكير، وتُعزز من دوافعهم للحجز، وذلك استجابة للطلب المتزايد لزيارة أبوظبي وتعزيزاً لالتزام الاتحاد بجعل رحلة كل ضيف بغاية السهولة والروعة.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن أبوظبي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مدى تميز عروضها الثقافية والترفيهية الفريدة على مدار العام، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير تجربة متكاملة واستثنائية لزوارنا خلال جميع مراحل رحلتهم في الإمارة، ونتعاون مع الاتحاد للطيران لترسيخ معايير جديدة للتجارب السياحية، وضمان تقديم كرم ضيافتنا الأصيلة وأفضل الخدمات لزوارنا منذ لحظة حجز رحلتهم إلى أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن أبوظبي تُعدّ واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم، ومهمتنا هي جعل الوصول إليها والإقامة فيها سلساً قدر الإمكان، وتوفير تأمين طبي شامل مع كل تذكرة طيران مؤهلة من الاتحاد للطيران يُمكّن ضيوفنا من التركيز كلياً على تجربة كرم الضيافة الإماراتية الاستثنائية التي تُقدّمها أبوظبي، هذا هو جوهر الاستثمار الحقيقي من قِبل شركة طيران ووجهة سياحية في خدمة زوارها.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، إن هذه المبادرة تسهم في الارتقاء بتجربة الزوّار من خلال دمج خدمات التأمين الطبي الموثوقة بسلاسة ضمن مختلف مراحل رحلة السفر، وتفخر "ضمان" بدعم كلٍ من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتقديم تجربة متكاملة ومتميزة للزوار، ترتكز على إمكانية الوصول إلى واحدة من أوسع شبكات مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، إلى جانب خدمات طبية عالمية المستوى.