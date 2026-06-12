دبي للاستثمار تجدد اتفاقية توفير السيولة مع «إكس كيوب»

أعلنت دبي للاستثمار عن تجديد اتفاقيتها مع شركة «إكس كيوب ذ.م.م.» (xCube) لعام إضافي، وبموجب الاتفاقية ستواصل «إكس كيوب» مهامها كموفر للسيولة لأسهم دبي للاستثمار المدرجة في السوق.

وتستمر «إكس كيوب» بصفتها موفراً للسيولة، في توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر خلال ساعات التداول، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها وقواعد السوق. ويهدف هذا الدور إلى دعم التداول المنظم على أسهم دبي للاستثمار، والمساهمة في تعزيز سيولتها وتحسين قابليتها للتداول في سوق دبي المالي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «يعكس تجديد اتفاقيتنا مع «إكس كيوب» التزام دبي للاستثمار المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين. ويعد الحفاظ على ترتيبات فعالة لتوفير السيولة جزءاً أساسياً من جهودنا الرامية لجعل عمليات تداول السهم أبسط وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى دعم نشاط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية المعتمدة في السوق».

وقال سعد جلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس كيوب»: «يسرنا مواصلة تعاوننا مع دبي للاستثمار ودعم سيولة أسهمها وقابليتها للتداول في سوق دبي المالي. ونلتزم بصفتنا موفراً للسيولة بالمساهمة في تعزيز كفاءة السوق الثانوية وزيادة نشاطها، من خلال توفير عروض أسعار ثنائية الاتجاه بشكل مستمر، وفقاً للمتطلبات التنظيمية وقواعد السوق المعتمدة. ويعكس تجديد هذه الاتفاقية الثقة التي تحظى بها قدرات xCube ودورها المستمر في دعم الشركات المدرجة، وتعزيز حضورها في السوق، وتسهيل وصول المستثمرين إليها».