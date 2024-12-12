مطار دبي الدولي يستقبل ملايين المسافرين خلال موسم الشتاء الحالي

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 ملايين مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر، وأن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر. فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

أكد عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال حرص مطار دبي الدولي على تقديم تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع فرق العمل.

وقال: "يسعدنا هذا العام أن نرحب بملايين المسافرين وأن نشاركهم أجواء الفرح والبهجة من خلال فعاليات احتفالية مميزة. ستتحول المنطقة العائلية في مبنى المسافرين 3 إلى أرض عجائب شتوية تضم عروضاً موسيقية وتستضيف فناني البيت بوكس، إلى جانب استضافة ’محطة سحرية‘ تقدم فرصاً لتغليف الهدايا والتقاط الصور التذكارية، مع فرصة الاستمتاع بأداء فرقة ’كسارة البندق‘ الاستعراضية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي ستجعل من كل رحلة عبر مطار دبي الدولي تجربة لا تُنسى."

وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، والتي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه النابضة بالحياة، فضلاً عن الطقس الشتوي الرائع الذي تتمتع به الإمارة.

ووفقاً لتوقعات حركة المسافرين، سيصل إلى دبي 1.7 مليون مسافر، فيما يغادرها 1.5 مليون مسافر آخر، وهو ما يؤكد على مكانة دبي المتنامية كوجهة رئيسية للمسافرين الدوليين.

نصائح للمسافرين

تلتزم مطارات دبي بضمان تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين خلال فترة الذروة.

ونقدم فيما يلي بعض النصائح خلال الأسابيع القادمة لتكون رحلتهم سلسة قدر الإمكان:

• تسجيل الوصول مبكراً

ــ يستطيع ضيوف طيران الإمارات استخدام تسهيلات تسجيل الوصول في المنزل، وتسجيل الوصول المبكر، وغيرها من مرافق تسجيل الوصول الموزعة في المدينة.

ــ أما بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، يجب أن يصل المسافرين قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

•السلامة والأمان

ــ يمكنكم توفير الوقت من خلال وضع الأغراض المعدنية والأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد والالتزام باللوائح التنظيمية لحمل السوائل والمواد الهلامية.

ــ يُحظر وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة المسموح بها وبنوك الطاقة والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة ويجب حملها في الحقائب المحمولة باليد.

• استخدام البوابات الذكية: يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر.

• التخطيط لرحلتكم: يرجى الحرص على ترتيب وثائق السفر والتحقق من الأمتعة المسموح بها الاطلاع على لوائح شركة الطيران لتجنب أي مفاجآت.

•لتجنب الازدحام:

ــ يمكنكم استخدام مترو دبي لتسهيل الوصول من كل من مبنى المسافرين 1 و3 وإليهما.

ــ يُسمح للمسافرين فقط بالدخول إلى صالات المغادرة خلال أوقات الذروة، لذا يفضل وداع من تحبون قبل التوجه إلى المطار.

تعزز استعدادات مطار دبي الدولي لفترة الذروة الشتوية من مكانته كأكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم، مما يضمن رحلة سلسة لجميع المسافرين.