مجموعة الإمارات تمدد برنامج إيرباص القيادي للمواطنين

أبرمت مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع "إيرباص بيوند" لتمديد برنامج "إيرباص القيادي" لمواطني الدولة العاملين في المجموعة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقّع مذكرة التفاهم أميرة الفلاسي، نائب رئيس أول للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات؛ وآدم ماكغونيجال، الرئيس التنفيذي لإيرباص بيوند، بحضور أوليفر جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات؛ وأحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات.

ويسهم تمديد الاتفاقية في توسيع نماذج التدريب المصممة خصيصاً من قبل إيرباص للكفاءات الإماراتية في المجموعة، وإعدادهم من خلال تعزيز الخبرات والبرامج التعليمية لرفع جاهزيتهم للمناصب المستقبلية.

وأكمل أكثر من 45 مواطناً إماراتياً برنامج إيرباص القيادي على ثلاث دفعات، حيث تم تصميمه لتنمية القدرات المطلوبة للقيادة الفعالة في ظل البيئة الديناميكية المتسارعة، من خلال الجمع بين المعرفة الصناعية ومهارات القيادة الأساسية.

ويتألف برنامج إيرباص القيادي من وحدتين تجمعان بين التدريب النظري والعملي.

وتستمر كل وحدة لمدة خمسة أيام، حيث تقدم الوحدة الأولى في تولوز، المقر الرئيسي لشركة إيرباص، فيما تعقد الوحدة الثانية في سنغافورة.

وتم تصميم الوحدة الأولى بشمل يسهم في بناء الوعي الذاتي والذكاء العاطفي، وزيادة الثقة وتمكين الكفاءات بشكل أكبر أثناء تنقلهم عبر مسارات نموهم الوظيفي، وتتضمن الوحدة الثانية تدريبًا عمليًا وتتعمق في محاكاة الأعمال الواقعية التي تعزز مهارات حل المشكلات والتحليل.

وتقدم مجموعة الإمارات حالياً العديد من البرامج المخصصة لتطوير القادة الإماراتيين الحاليين والمستقبليين، ومن شأن هذه البرامج أن تضمن تأهيل القوى العاملة الإماراتية في المجموعة وتطوير قدراتها لدعم أهدافها التجارية ورؤيتها للمستقبل.