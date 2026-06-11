«إيه إتش إس» العقارية تستحوذ على فندق شانغريلا مقابل 1.1 مليار درهم

كشفت «إيه إتش إس» العقارية، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة في الإمارات، أنها استكملت صفقة الاستحواذ على فندق شانغريلا مقابل 1.1 مليار درهم في صفقة تصنّف واحدة من أضخم الصفقات العقارية المرتبطة بأصل منفرد في السنوات الأخيرة.

وتجسد الصفقة، التي تمت عبر الاستحواذ على العقار من شركة مِسماك لإدارة الأصول، رؤية استثمارية تصنّف ضمن أحد أكثر الرهانات الاستراتيجية تركيزاً من القطاع الخاص على مستقبل شارع الشيخ زايد وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال العقد المقبل.

ويحتل فندق شانغريلا موقعاً بارزاً على شارع الشيخ زايد، حيث يشغل برجاً مميزاً بارتفاع 200 متر يتضمن 43 طابقاً. ومنذ افتتاحه عام 2003، شكّل الفندق واحداً من أوائل فنادق الخمس نجوم التي رسخت مكانة هذا الشارع الحيوي وجهة رئيسية للضيافة الراقية.

ويسهم الاستحواذ بإضافة أصل عقاري بارز إلى محفظة الشركة، ينضم إلى برج «إيه إتش إس» المتميز للمكاتب، وهو المشروع التجاري من الفئة الأولى (Grade A) على شارع الشيخ زايد، الذي بيعت جميع وحداته في مرحلة التطوير. كما ينضم الفندق إلى مشروع «إيه إتش إس سيتي»، المجتمع العمراني متعدد الاستخدامات الذي تطوره الشركة وفق مخطط رئيسي متكامل على هذا الشارع الحيوي، والذي تقدَّر قيمته التطويرية الإجمالية بنحو 25 مليار درهم.

وبانضمام فندق شانغريلا إلى كل من برج «إيه إتش إس» و«إيه إتش إس سيتي»، ترسخ هذه الأصول الثلاثة ركيزة استراتيجية لطموحات الشركة المتمثلة في بناء حضور نوعي ومتميز على امتداد شارع الشيخ زايد. وتشكل هذه الأصول مجتمعة حصة جوهرية مؤثرة من محفظة مشاريع «إيه إتش إس» العقارية (AHS Properties) المستقبلي، التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم بحلول نهاية عام 2026.

وقال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس» العقارية: «لم تكن هذه مجرد صفقة لشراء فندق، إنما خطوة استراتيجية للاستحواذ على موضع استثماري ضمن محور حيوي، يستقطب طلباً عالمياً واسع النطاق، إنما يواجه قيوداً هيكلية تحد من إمكانية إضافة أصول جديدة. وتمثل هذه الصفقة أكثر من مجرد عملية استحواذ، إذ تعبّر عن ثقتنا العميقة بمستقبل دبي وقوة قطاعها العقاري، وبقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية».