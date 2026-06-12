طيران الإمارات تحصد لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»

وأعلن عن الجائزة خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.
واستندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسية تشمل: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.
وأشاد المسافرون مع طيران الإمارات باستمرار بالتزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة سواء أكانوا مسافرين على متن طائرات الإيرباص A380 أم الإيرباص A350 أم البوينج 777.
فمقصورات طائرات الناقلة مصممة بعناية لتوفير معايير راحة استثنائية، وهو ما يتجسد في رحابة المقصورات، والمساحة الشخصية الواسعة، والمقاعد المريحة، حيث تتضافر كل هذه العوامل لتخلق بيئة مثالية تتيح للمسافرين الاسترخاء أو العمل أو النوم براحة، حتى على متن أطول الرحلات الجوية في العالم.
كما رحبت طيران الإمارات بعمدة برلين كاي فيغنر، ورئيس وزراء ولاية براندنبورغ الدكتور ديتمار فويدكه على متن الطائرة.
ومن المقرر أن تستقبل الناقلة في اليوم الثاني من المعرض العالمي المتخصص في مجال الطيران والفضاء، الدكتور ديتمار فويدكه رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ، ومانويلا شفيسيغ رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن ومايكل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وسفين شولتسه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، وماريو فويغت رئيس وزراء ولاية تورنغن على متن أكبر طائرة ركاب في العالم.
وتشارك طيران الإمارات في معرض برلين، الذي يقام في الفترة حتى 14 يونيو، بطائرتها A380 ذات الأربع درجات، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بهذا الحدث الرائد في مجال الطيران والفضاء بأوروبا.
وطائرة طيران الإمارات إيرباص A380 هي أكبر الطائرات والوحيدة من نوعها في المعرض، حيث حرصت الناقلة على عرض هذا الطراز في المعرض منذ عام 2010، ما يبرز التزامها الراسخ تجاه السوق الألمانية والأوروبية، والذي يمتد لعقود من التعاون والشراكات والمنافع المتبادلة.