طيران الإمارات تحصد لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»

حصدت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز أبيكس لأفضل شركات الطيران لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السفر عالمياً.

وأعلن عن الجائزة خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.

واستندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسية تشمل: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.

وأشاد المسافرون مع طيران الإمارات باستمرار بالتزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة سواء أكانوا مسافرين على متن طائرات الإيرباص A380 أم الإيرباص A350 أم البوينج 777.

فمقصورات طائرات الناقلة مصممة بعناية لتوفير معايير راحة استثنائية، وهو ما يتجسد في رحابة المقصورات، والمساحة الشخصية الواسعة، والمقاعد المريحة، حيث تتضافر كل هذه العوامل لتخلق بيئة مثالية تتيح للمسافرين الاسترخاء أو العمل أو النوم براحة، حتى على متن أطول الرحلات الجوية في العالم.

وتحرص الناقلة، في إطار برنامجها لتحديث أسطولها على تجهيز مقصورات طائراتها بأحدث جيل من المقاعد والمزايا الداخلية. فابتداءً من شهر أكتوبر المقبل سيتاح لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، والمصممة خصيصاً لتوفير مستويات متفوقة من الراحة والرفاهية، كما تتميز بمسند رأس قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات لتوفير دعم أفضل للرقبة والرأس.

على صعيد آخر، تفقد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميزر، طائرة طيران الإمارات الإيرباص A380 خلال افتتاح معرض ILA برلين 2026.

وكان في استقبال المستشار الألماني، السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لمنطقة شمال ووسط أوروبا.

كما رحبت طيران الإمارات بعمدة برلين كاي فيغنر، ورئيس وزراء ولاية براندنبورغ الدكتور ديتمار فويدكه على متن الطائرة.

ومن المقرر أن تستقبل الناقلة في اليوم الثاني من المعرض العالمي المتخصص في مجال الطيران والفضاء، الدكتور ديتمار فويدكه رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ، ومانويلا شفيسيغ رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن ومايكل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وسفين شولتسه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، وماريو فويغت رئيس وزراء ولاية تورنغن على متن أكبر طائرة ركاب في العالم.

وكالعادة شكلت طائرة الإمارات الأيقونية من طراز إيرباص A380، عامل جذب رئيسياً للزوار في المعرض، وقد استقطبت أعداداً كبيرة من زوار قطاع الطيران والتجارة، بالإضافة إلى وفود وطنية ودولية رفيعة المستوى.

وتشارك طيران الإمارات في معرض برلين، الذي يقام في الفترة حتى 14 يونيو، بطائرتها A380 ذات الأربع درجات، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بهذا الحدث الرائد في مجال الطيران والفضاء بأوروبا.

وطائرة طيران الإمارات إيرباص A380 هي أكبر الطائرات والوحيدة من نوعها في المعرض، حيث حرصت الناقلة على عرض هذا الطراز في المعرض منذ عام 2010، ما يبرز التزامها الراسخ تجاه السوق الألمانية والأوروبية، والذي يمتد لعقود من التعاون والشراكات والمنافع المتبادلة.

وتعتبر ألمانيا من أهم أسواق طيران الإمارات منذ نحو 4 عقود، وشكلت الناقلة جزءاً لا يتجزأ من المجال الجوي والمدن والمجتمعات الألمانية منذ 1987، وتبقى ملتزمة بدعم السياحة والاقتصاد في هذا السوق.