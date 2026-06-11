اقتصادية أبوظبي تدعو القطاع الخاص للاستفادة من منصة «شراكة»

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، للاستفادة من ميزات منصة «شراكة»، التي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص، وتسهيل ممارسة الأعمال، وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة في منصة «شراكة» منذ تأسيسها حتى نهاية أبريل من العام الجاري 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص، حيث تم تسوية 191 مطالبة، ما يُشكل نسبة 99.5 % من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي تتجاوز قيمتها 1.07 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.9 مليون درهم.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يواصل القطاع الخاص القيام بدور أساسي في النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، الأمر الذي توضحه معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية، التي تشكل أكثر من 54 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأسهمت المبادرات والسياسات المتطورة، والمنظومة الداعمة للأعمال، وتبنّي أعلى معايير الحوكمة والشفافية في زيادة جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، وهو ما تؤكده مؤشرات الرخص الاقتصادية الجديدة، التي شهدت نمواً بنسبة 29 % خلال العام 2025، و21 % في الربع الأول من العام الجاري 2026».

وأضاف المزروعي: «نركز على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتبادل الرؤى، وقيادة حوارات بناءة حول التطورات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال في التعامل مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي، وتعزيز تنافسيته.

وندعو شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات منصة «شراكة» من أجل تسريع تسوية ودفع مطالباتها المالية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، ما يدعم التدفقات النقدية لهذه الشركات ويمكّنها من مواصلة عملياتها ونموها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

كان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أطلق منصة «شراكة» في العام 2018 من أجل تطوير آليات تواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية، وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات والمؤسسات الحكومية.

مسيرة تنموية

وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال من أجل إعلاء مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.جاء تأسيس منصة شراكة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي بهدف دعم مسيرة الإمارة التنموية ومنذ إطلاقها، أسهمت منصة «شراكة» في تسريع تسوية المطالبات المالية لشركات القطاع الخاصة المترتبة على عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص وتحفيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد المحلي.