مشاريع جزيرة المرجان تستقطب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

رسّخت رأس الخيمة مكانتها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في دولة الإمارات، مدفوعةً بالزخم المتواصل الذي تشهده جزيرة المرجان. ومع تنامي الاستثمارات النوعية في الإمارة، وفي مقدّمها مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي تُقدَّر قيمته بمليارات الدراهم، إلى جانب الاهتمام الدولي المتزايد بالإمارة، تواصل الجزيرة استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية إلى مشاريع سكنية ترتكز على أسلوب الحياة العصري، وتوفّر قيمة استثمارية مستدامة على المدى الطويل.

ويعكس الزخم المتواصل الذي يشهده السوق، حجم الطلب على هذا النوع من المشاريع، حيث سجّلت «إيليفيت»، العلامة العقارية المتخصصة في أسلوب الحياة العصري والمطوّرة لمشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز»، بالشراكة مع «إنيسمور»، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، مبيعات تجاوزت 50 مليون درهم، خلال 15 يوماً فقط، في مشروعها البارز على الواجهة البحرية.

وتعكس وتيرة المبيعات التي يشهدها المشروع توجهاً أوسع في السوق، يتمثّل في الإقبال المتواصل من المستثمرين على المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية المطلة على البحر، في موقع يُعد من بين الفرص النادرة المتبقية لتملّك وحدة سكنية على جزيرة في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه رأس الخيمة استقطاب اهتمام متزايد على المستوى الدولي، بفضل مسيرة النمو التي تشهدها الإمارة.

نظرة استراتيجية

وقال حامد جعفري شريك في «إيليفيت»: «ما نشهده اليوم في جزيرة المرجان، يتجاوز حدود أي مشروع بعينه. فالقطاع العقاري يقوم في جوهره على معادلة العرض والطلب، والطلب في الجزيرة يواصل ارتفاعه يوماً بعد يوم. كما يدرك المستثمرون أصحاب النظرة الاستراتيجية، أثر الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، والموجّهة إلى هذه الجزيرة الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة نخلة جميرا، في وقت تتناقص فيه بسرعة الفرص المتاحة لامتلاك عقارات مطلة على البحر. وانطلاقاً من المعطيات الحالية، أتوقع نفاد جميع الوحدات السكنية المطلة على البحر ذات العلامات التجارية المطروحة للبيع في السوق الأولية في جزيرة المرجان، خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة».

وفي ظل التقدّم المتواصل للمشاريع الكبرى في مختلف أنحاء الإمارة، تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، فيما تبرز جزيرة المرجان ومشاريع مثل «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز»، في طليعة هذا النمو المتسارع.