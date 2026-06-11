تخريج 28 مواطناً من برنامج «رواد الأسواق المالية»

احتفلت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي، أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع هيئة سوق المال في الإمارات وصندوق الوطن، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية».

وشهد البرنامج هذا العام تخريج 28 شاباً وشابة من مواطني الدولة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجيه عبر الدفعات الثلاث إلى 86 خريجاً وخريجة. ومن خلال برامج تعليمية متخصصة، وتجارب عملية، والتفاعل المباشر مع خبراء الأسواق المالية، اكتسب المشاركون المعارف والثقة اللازمة لفهم المشهد المالي المتطور ومواكبة متغيراته.

أُقيم حفل التخرج في مقر أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، بحضور الخريجين ومدربي هيئة سوق المال وفريق إدارة البرنامج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، للاحتفاء بإنجازات المشاركين.

الكفاءات الوطنية

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات: «تمثل الكفاءات الوطنية القادرة على القيادة بالابتكار والمسؤولية والمعرفة المتخصصة بالأسواق الركيزة الأساسية لمستقبل الأسواق المالية في دولة الإمارات. ومن خلال برنامج «رواد الأسواق المالية»، نستثمر في جيل جديد من الكفاءات الإماراتية يسهم في مواصلة تطوير أسواق رأس المال في الدولة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعكس التقدم الملموس الذي حققه البرنامج على مدى دفعاته الثلاث التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء قدرات مالية مستدامة وإعداد قادة المستقبل في الأسواق المالية».

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «النجاحات المتتالية للبرنامج منذ انطلاقه تعكس رؤية وطنية واضحة للاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل نموذجاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، حريص كل الحرص على تأهيل وتمكين المتميزين من أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال صندوق الوطن، ولا سيما فيما يتعلق بأسواق الأوراق المالية باعتبارها مجالاً خصباً للكفاءات الإماراتية.

كفاءات وطنية

وقال محمد الشرياني، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM): «يؤكد برنامج رواد الأسواق المالية التزام أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) بتطوير كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل في القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد في دولة الإمارات. ومن خلال التعليم المتخصص، والخبرات العملية، والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، يزوّد البرنامج الشباب الإماراتيين بالمعارف اللازمة والثقة والفهم العميق للأسواق المالية، ليتمكنوا من المساهمة بفاعلية في رسم مستقبل القطاع المالي في الدولة».