«مدى ميديا» تُرسي حقوق تشغيل 21 لوحة إعلانية على «هايبرميديا»

أعلنت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية أحدث العطاءات، التي أعلنت عنها مؤخراً على شركة «هايبرميديا» لتركيب وتشغيل واستثمار 21 لوحة رقمية من لوحات الـ«يونيبول» الإعلانية في مواقع مختارة بمنطقة جبل علي على امتداد شارع الشيخ زايد.

جاءت هذه الترسية عقب عملية تنافسية، أُجريت وفق إجراءات تقييم تمتاز بالمهنية والشفافية، وذلك بعد طرح هذه الأصول الإعلانية المهمة عبر مزايدة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع إعلاني قائم على الحوكمة والابتكار والاستدامة، ويتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في هذا الإطار، من خلال تحفيز التحول الرقمي والأتمتة، وتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية في كل ما يتعلق باللوحات الإعلانية مثل اختيار أنواعها وأحجامها والمواقع الملائمة لتركيبها.

وتندرج الأصول الجديدة ضمن خطط «مدى ميديا» التطويرية والرامية إلى ترسيخ منظومة إعلانات خارجية أكثر ذكاء وتنظيماً وابتكاراً، بما يدعم جودة المشهد الحضري في دبي، ويعزز مكانتها مدينة عالمية رائدة تتبنى أحدث الحلول التكنولوجية، كما تم اختيار مواقع هذه الأصول الإعلانية بعناية، حيث تقع على أحد أبرز المناطق الاقتصادية في الإمارة وعلى أحد أكثر محاورها حيوية وهو شارع الشيخ زايد، الذي يتميز بكثافته المرورية العالية وأهميته الاستراتيجية في العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها سوق الإعلانات الخارجية.

كما تسهم استراتيجية مدى ميديا القائمة على طرح الأصول الإعلانية عبر المزايدات العامة في ترسيخ ثقة مستثمري القطاع تجاه نزاهة وشفافية الإجراءات المتبعة، وتعزز مساعيها لتطوير بنية تحتية متقدمة للإعلانات الخارجية تتميز بالابتكار والكفاءة، وتواكب النمو الاقتصادي والتمدد الحضري المتسارع، كما تُثري تجربة الإمارة في عيون سكانها وزوارها على حد سواء، عبر الحفاظ على هويتها البصرية الميزة ومشهدها الحضري المتناغم وذلك بالتماشي مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وحول هذه الترسية، يقول منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»: تمتلك إمارة دبي رؤية واضحة حول مستقبل قطاع الإعلانات الخارجية، وهي الرؤية التي نعمل على تنفيذها من خلال تبني أحدث التقنيات المتقدمة في صناعة الإعلانات الخارجية، وتحفيز التحول الرقمي والتوجه نحو الإعلانات المبرمجة، مع التركيز على تحقيق مبادئ الاستدامة والمحافظة على التوازن ما بين توفير الفرص الاستثمارية المميزة في كافة أنحاء الإمارة والحفاظ على جمال مشهدها الحضري وهويتها البصرية المميزة. كما نُولي اهتماماً بالغاً بالتوزيع الجغرافي المتوازن للأصول الإعلانية، بما يُحقق الانسجام بين المناطق الحضرية المختلفة للإمارة، ويرفع من كفاءتها وعوائدها الاستثمارية في آنٍ واحد.

معايير

وأضاف: يُعدّ شارع الشيخ زايد من أبرز المحاور الحضرية في الإمارة، لذا لابد وأن تعكس الأصول الإعلانية على امتداده معايير تليق بمكانة المدينة. وقد أثبتت شركة هايبرميديا خلال مسيرتها الطويلة والمميزة كفاءتها في تلبية هذه المتطلبات، من خلال التزامها بالمعايير الفنية والتنظيمية ومتطلبات السلامة المرورية، وقدرتها على تقديم حلول إعلانية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والجودة البصرية.

من جهته، قال حبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهايبرميديا: لطالما رسّخت دبي مكانتها كمدينة رائدة في تبنّي الابتكار وتوظيفه للارتقاء بالتجربة الحضرية، وتعكس هذه الترسية طموحاً مشتركاً يجمعنا مع مدى ميديا لتطوير الجيل المقبل من البنية التحتية للإعلام الخارجي على أحد أهم المحاور الحيوية في المنطقة.