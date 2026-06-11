الإمارات مركز جذب عالمي لابتكارات التنقّل الذكي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضلة لشركات السيارات والتكنولوجيا المتقدمة، بفضل بيئتها الداعمة للابتكار وبنيتها التحتية الذكية ونمط الحياة الحضري المتطور الذي يجعلها منصة مثالية لتجارب التنقّل المستقبلية وحلول السيارات الفاخرة.

في ظلّ ترسيخ دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لأساليب الحياة الراقية والتنقّل الذكي والعيش الحضري المتصل، سلّطت شركة أومودا وجايكو الضوء على تقنية الركن الذكي (VPD)، بوصفها ابتكاراً مستقبلياً في عالم التنقّل، صُمّم للارتقاء بمستويات الراحة وتقديم تجربة قيادة حضرية أكثر فخامة وسلاسة في مختلف أنحاء الدولة.

واستعرضت الشركة تقنية الركن الذكي من دون سائق خلال معرض بكين الدولي للسيارات وقمّة شيري الدولية للأعمال، في إطار رؤيتها الهادفة إلى دمج حلول التنقّل المستقبلية مع متطلبات أسلوب الحياة العصري الفاخر. وتتيح التقنية مزايا مثل «Come When Called» و«Leave When Waved»، بما يمكّن المركبة من الركن الذاتي أو التحرك إلى نقاط الاستلام عبر الاستدعاء الذكي.

وتسهم هذه التقنية في معالجة أحد أبرز تحديات القيادة في المدن، وهو البحث عن مواقف للسيارات، خصوصاً في المواقع الحيوية مثل مراكز التسوق والفنادق والوجهات الترفيهية. كما توفّر حلاً عملياً في أجواء الصيف الحارة، من خلال تمكين المستخدمين من البقاء في أماكنهم المكيّفة فيما تتولى المركبة مهام الركن أو الحضور ذاتياً.

ويأتي هذا الابتكار ضمن منظومة أوسع للتنقّل الذكي لدى «أومودا وجايكو»، تشمل تقنيات المقصورة الذكية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة وحلول الاتصال من الجيل الجديد، إضافة إلى استعراض منظومة الروبوتات «أيموغا» (AiMOGA Robotics)، بما يعكس توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجارب التنقل المستقبلية.

خطوة جديدة

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تقنية الركن الذكي تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة التنقّل الذكي، مؤكداً أن الأسواق المتقدمة مثل الإمارات تشهد طلباً متزايداً على حلول أكثر ذكاءً وسلاسة تعزز الراحة والفخامة في القيادة اليومية.

وأشار إلى أن الشركة تجاوزت مليون سيارة مباعة عالمياً خلال ثلاث سنوات فقط، فيما تخطى حجم مبيعاتها في دولة الإمارات 5000 مركبة، مع استمرار التوسع في خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع في الدولة.