فلاي دبي توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية إلى بوكارا

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي، لتكون بذلك ثاني وجهاتها في نيبال، وسيتم تشغيل الرحلات انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

ومع بدء الرحلات اليومية إلى بوكارا، ثاني أكبر مدن نيبال وعاصمتها السياحية، تُصبح فلاي دبي أول شركة طيران من الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة الحيوية، وتعكس هذه الخطوة توسع الناقلة المستمر في نيبال.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «لطالما شكلت نيبال سوقاً بالغة الأهمية لشركة فلاي دبي، منذ أن بدأنا رحلاتنا إلى كاتماندو في العام 2009، ويؤكد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بوكارا التزامنا المستمر بدعم حركة التجارة والسياحة بين الإمارات ونيبال، ومن خلال افتتاح هذا الخط المباشر إلى ثاني أكبر مدينة في نيبال، وبوابة أخرى إلى السوق، نفخر بالاستفادة من مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يفتح آفاقاً جديدة أمام المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء».

ومنذ دخولها السوق قبل 17 عاماً واصلت فلاي دبي توسيع عملياتها بشكل مطرد، لتلبية الطلب المتزايد من على السفر، حيث تضاعفت السعة المقعدية للناقلة اكثر من 12 مرة منذ بدء الرحلات، حيث ارتفعت الرحلات لكاتماندو إلى خمس رحلات يومياً إلى خلال مواسم الذروة، لتسهيل سفر رجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى زيارات العائلة والأصدقاء.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «يسعدنا توسيع خدماتنا في نيبال بتسيير رحلات يومية إلى بوكارا، ما يوفر لركابنا مزيداً من المرونة والخيارات عبر شبكتنا».