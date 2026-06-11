جمارك أبوظبي تستعرض مشروع «الجمارك الخفية» خلال ورشة في بروكسل

شاركت جمارك أبوظبي، في ورشة عمل حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات الرقمنة في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من منظمة الجمارك العالمية، في إطار برنامج تسهيل التجارة العالمية (GTFP)، وبمشاركة أكثر من 26 إدارة جمركية من الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

استعرضت جمارك أبوظبي مشروع «الجمارك الخفية» باعتباره إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد رؤيتها في تطوير منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، وتعكس التقدم الذي حققته في مسيرة التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة ودعم تنافسية إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية.

وتضمن العرض التعريف بمفهوم مشروع الجمارك الخفية وأهدافه الاستراتيجية، واستعراض مراحل تطويره وتطبيقه، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة مركز الغويفات الجمركي كنموذج عملي ناجح لتطبيق المفهوم، وما حققه من نتائج ملموسة في رفع كفاءة العمليات الجمركية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.

كما تم استعراض أبرز الدروس المستفادة وعوامل النجاح التي أسهمت في تطوير المشروع، إضافة إلى آليات قياس الأثر المؤسسي والتشغيلي للمبادرة، حيث شهدت التجربة الإماراتية اهتماماً واسعاً من الوفود المشاركة التي أشادت بالممارسات المبتكرة التي تطبقها جمارك أبوظبي ودورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي المشاركة في إطار الحرص على تعزيز الحضور الفاعل في المحافل الجمركية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الجمركية والمنظمات العالمية، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي ويعزز فرص التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والابتكار واستشراف مستقبل الخدمات الجمركية.

وتؤكد المشاركة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جمارك أبوظبي على صعيد التحول الرقمي والابتكار الجمركي، ودورها في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو بناء منظومة تجارية ولوجستية عالمية المستوى، من خلال تقديم خدمات جمركية استباقية وذكية تسهم في تمكين التجارة وحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.