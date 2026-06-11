تطوير «مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» باستثمار 112 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي عن تطوير مشروع «مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» باستثمارات 112 مليون درهم. وسيشكل المركز منصة متكاملة مخصصة لتنمية وريادة الأعمال، وهو أول مشروع من نوعه تطوره المجموعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التأسيس والتوسع داخل الإمارة.

يمتد المركز الجديد المتوقع تسليمه قبل نهاية العام الجاري على مساحة 25260 متراً مربعاً في منطقة كيزاد-أ (كيزاد المعمورة)، وقد صمم برؤية عملية لسد الفجوة بين المراحل الأولى لتأسيس الشركات والطموح إلى النمو والتوسع، إذ يشكل جسراً بين حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية المتقدمة. ويهدف المركز في الأساس إلى تمكين المشاريع الناشئة من الانتقال بسهولة من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

ويعزز الموقع الاستراتيجي للمركز من قدرته على دعم الأعمال، حيث يرتبط ارتباطاً مباشراً بميناء خليفة وشبكة قطار الاتحاد، فيما يتيح الوصول إلى أكثر من 75 بالمائة من المدن والمراكز الحضرية في دولة الإمارات خلال فترة زمنية وجيزة لا تزيد على 90 دقيقة، ما يجعله منصة انطلاق مثالية للشركات والمؤسسات الناشئة ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو والانتشار.

ويضم المركز 175 وحدة صناعية مرنة ومجهزة، تبدأ مساحاتها من 100 متر مربع، وتدعم هذه الوحدات منظومة متكاملة تشمل مركز أعمال متخصصاً، إلى جانب إمكانية الاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتطورة وخدمات دعم الأعمال التي توفرها كيزاد في مناطقها الاقتصادية.

ويقدم المركز نموذجاً متكاملاً ومبتكراً يجمع بين الوحدات الصناعية متناهية الصغر وأجنحة المكاتب ضمن منظومة موحدة، ما يمكن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها اليومية بكفاءة أعلى، فضلاً عن تنظيم الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية.

علاوة على ذلك، فإن وجود الشركات ضمن مجتمع أعمال متكامل ومتجانس يفتح آفاقاً أرحب للتعاون وتكوين الشراكات عبر شبكات الموردين والخدمات المشتركة.

منظومة أعمال

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لإمارة أبوظبي. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، نواصل العمل على ترسيخ موقع كيزاد كمركز إقليمي متكامل لريادة الأعمال عبر تطوير منظومة أعمال متكاملة تتيح لهذا القطاع فرصاً أكبر للنمو.

ويشكل مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منصة فعلية للانطلاق، توفر المقومات التي تحتاجها الشركات لتثبت حضورها وتنافس بقوة في سوق شديدة التنافسية، سيحظى المستثمرون في هذا القطاع بفرص استثنائية للاستفادة من الدعم الشامل الذي تقدمه منظومات الأعمال المتكاملة في كيزاد».

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «نهدف من خلال مبادرة مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ترسيخ منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كيزاد.

وسيقدم المركز دعماً شاملاً للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، كما يمنح الشركات القائمة فرصاً للتوسع والنمو بتكاليف تنافسية ضمن بيئة صناعية متكاملة، بما يسهم في سد الفجوة بين حاضنات الأعمال والبنية الصناعية المتقدمة اللازمة للنمو والمنافسة».