طيران الإمارات «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط» في حفل «أبيكس» 2026

حصدت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز أبيكس لأفضل شركات الطيران لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السفر عالمياً. وأعلن عن الجائزة خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.

واستندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسية تشمل: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.

وأشاد المسافرون مع طيران الإمارات باستمرار بالتزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة سواء أكانوا مسافرين على متن طائرات الإيرباص A380 أم الإيرباص A350 أم البوينج 777.

فمقصورات طائرات الناقلة مصممة بعناية لتوفير معايير راحة استثنائية، وهو ما يتجسد في رحابة المقصورات، والمساحة الشخصية الواسعة، والمقاعد المريحة، حيث تتضافر كل هذه العوامل لتخلق بيئة مثالية تتيح للمسافرين الاسترخاء أو العمل أو النوم براحة، حتى على متن أطول الرحلات الجوية في العالم.

وتحرص الناقلة، في إطار برنامجها لتحديث أسطولها على تجهيز مقصورات طائراتها بأحدث جيل من المقاعد والمزايا الداخلية. فابتداءً من شهر أكتوبر المقبل سيتاح لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، والمصممة خصيصاً لتوفير مستويات متفوقة من الراحة والرفاهية، كما تتميز بمسند رأس قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات لتوفير دعم أفضل للرقبة والرأس.

وتتألق مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز عالمية رفيعة بمقاعد فسيحة مكسوة بالجلد الكريمي تتميز بإمكانية إمالتها بدرجة كبيرة، وتجهيزها بمساند كاملة للساقين والقدمين.

وعززت درجة الأعمال تميزها مع تجهيز أسطول الناقلة من طائرات إيرباص A350 بمقاعد جديدة أنيقة مستوحاة من تصميم مقاعد S Lounge الفاخرة من Safran، توفر مزيداً من الراحة والخصوصية، كما أنها قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل مع مرتبة ووسادة خاصة. كما يسهم الشحن اللاسلكي، والإضاءة القابلة للتعديل حسب الرغبة، ومساحة التخزين الأوسع للأمتعة، وتشكيلة المشروبات والتسالي في الميني بار، وخيارات الشحن المتعددة في الارتقاء بتجربة السفر.

كما واصلت الدرجة الأولى في طيران الإمارات ترسيخ معايير جديدة للسفر الجوي الفاخر، حيث توفر أجنحة خاصة مغلقة بالكامل، يصفها المسافرون بأنها «غرفة فندقية في الأجواء».

وتظل الضيافة المتميزة جوهر تجربة طيران الإمارات. حيث يوفر أفراد طواقم الطائرة الذين ينحدرون من أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة، مستويات خدمة استثنائية بالاعتماد على فلسفة ضيافة تقوم على 4 أركان أساسية: التميز، الاهتمام بالتفاصيل، الابتكار والشغف.

وتوفر الدرجة السياحية الممتازة من طيران الإمارات تجربة طعام راقية، حيث تقدم الوجبات في أوانٍ من خزف رويال دولتون مع أدوات مائدة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومفارش من الكتان. وتحظى الكميات السخية للوجبات ومكوناتها الطازجة وتنوع تشكيلات المشروبات المختارة بعناية بتقدير كبير من قبل المسافرين.

وأصبح الاتصال بالإنترنت جزءاً أساسياً من تجربة السفر الحديثة، وقد رسخت طيران الإمارات معايير متفوقة جديدة في هذا القطاع من خلال شراكتها مع «ستارلينك». وتوفر خدمة «ستارلينك» المجانية للمسافرين قدرات اتصال استثنائية عالية السرعة في الأجواء، ما يؤكد التزام الناقلة الراسخ باعتماد أحدث الابتكارات لتوفير أرفع مستويات الراحة للمسافرين.