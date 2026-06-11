دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لإدارة الثروات واستقطاب المصارف الدولية

تواصل دبي ترسيخ موقعها واحدة من أبرز المراكز المالية العالمية لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تنظيمية متطورة وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية العالمية. وفي هذا السياق، اختار بنك سنغافورة دبي لتكون قاعدة لقيادة أعماله في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأسواق الدولية، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للإمارة في قطاع أصحاب الثروات الفائقة.

وأعلن بنك سنغافورة تعيين ليم ليونغ غوان، أحد أبرز المصرفيين المخضرمين في البنك، رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأسواق الدولية اعتباراً من الأول من يوليو 2026، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه قطاع أصحاب الثروات الفائقة نمواً متسارعاً عالمياً، حيث ارتفع عدد هذه الشريحة بنسبة 9.4% خلال عام 2025، وفق تقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، ما دفع البنك إلى استهداف زيادة الأصول المدارة لهذه الفئة بنسبة 30% بحلول عام 2028.

وسيقود ليم، انطلاقاً من دبي، استراتيجية البنك لتوسيع أعماله مع أصحاب الثروات الفائقة وتعزيز النمو طويل الأجل في الأسواق الرئيسية، مستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية.

وأكد جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة، أن اختيار دبي لقيادة هذا التوسع يعكس أهميتها الاستراتيجية كمركز مالي عالمي إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ، مشيراً إلى أن البنك يراهن على النمو المتواصل لقطاع الثروات في المنطقة وتعاظم دور الإمارة في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وإدارة الثروات الخاصة.