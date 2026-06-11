ارتفاع حجوزات السفر من الإمارات قبيل ذروة الصيف

كشفت ويجو، التطبيق المتخصص في السفر الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، عن ارتفاع ملحوظ في نشاط السفر من الإمارات خلال شهر مايو، حيث شهدت المنصة ارتفاعاً في اهتمام المسافرين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم الصيفية مع اقتراب موسم الذروة.

ووفقاً لأحدث بيانات ويجو، برز شهر مايو 2026 كفترة مهمة للتخطيط المبكر للسفر، مع توجه المسافرين من الإمارات إلى تكثيف البحث ومقارنة الخيارات المتاحة قبل تأكيد حجوزاتهم. ويعكس هذا التوجه سلوكاً أكثر وعياً عند التخطيط للرحلات، حيث يحرص المسافرون على الحجز في التوقيت المناسب للاستفادة من الأسعار المتوفرة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.

وسجلت عمليات البحث عن السفر الصيفي من الإمارات عبر ويجو ارتفاعاً بنسبة 173% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، في واحدة من أقوى موجات الطلب المسبقة لموسم الصيف على المنصة هذا العام.

وفي ظل استقرار متوسط أسعار تذاكر الطيران والفنادق التي تم البحث عنها خلال مايو مقارنة بالأشهر السابقة، ما أتاح للمسافرين من الإمارات فرصة الاستفادة من الأسعار المتاحة قبل بدء موسم الذروة الصيفي.

ويعكس النمو المسجل خلال مايو تغيراً في أولويات المسافرين من الإمارات، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على العثور على أقل الأسعار، بل أصبح يشمل البحث عن خيارات توفر قيمة أفضل، سواء من خلال درجات سفر مختلفة، أم فنادق ذات تصنيفات أعلى، أم خطط سفر أكثر مرونة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف. كما تعكس البيانات اتجاهاً متنامياً نحو التخطيط المسبق، حيث يبدأ المسافرون من الإمارات البحث عن رحلاتهم قبل أكثر من شهر من موعد السفر، ما يمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من الخيارات والأسعار المتاحة قبل موسم الذروة الصيفي.

وتصدرت الوجهات الإقليمية القريبة نمو عمليات البحث خلال مايو، حيث سجلت كل من الكويت والبحرين وسلطنة عُمان أعلى معدلات الارتفاع مقارنة بالشهر السابق. كما شهدت الوجهات البعيدة اهتماماً متزايداً، لا سيما الصين وبولندا، مع توجه المسافرين نحو استكشاف تجارب ووجهات متنوعة خلال العطلة الصيفية.