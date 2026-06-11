الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 6 أشهر

تعافت أسعار الذهب اليوم ​الخميس من أدنى مستوى لها في ستة أشهر بفضل عمليات تغطية ‌المراكز القصيرة، ​في وقت ينتظر فيه المستثمرون تقريراً رئيسياً عن التضخم في الولايات المتحدة قد يلقي مزيدا من الضوء على توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4089.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ⁠نوفمبر عند 4022.09 دولاراً في وقت سابق من اليوم. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس نزلت 0.5 بالمئة إلى 4111.10 دولاراً. وقال مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس "مع اندفاع ‌الأسعار نحو 4000 دولار، فإن هذا يمثل مستوى دعم واضحا قد يدفع المتشائمين إلى جني أرباح سريعة أو إغراء المتفائلين الحذرين".

وأضاف "لم يتمكن مؤشر الدولار ‌من تحقيق مكاسب كبيرة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ‌أمس الأربعاء. لذا، ما لم تكن هناك مفاجآت سيئة في مؤشر ‌أسعار المنتجين، فقد يشهد ‌الذهب انتعاشا على المدى القريب".

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في مايو بأسرع وتيرة له ‌منذ ثلاث سنوات، ​مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط ⁠الصراع في الشرق الأوسط.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لتقييم موقف السياسة النقدية ​الأمريكية.

وفي حين ⁠يُنظر إلى الذهب ⁠على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن غير المدر للعائد.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة ⁠لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا يزيد على 70 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة خلال الليل في إيران، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب ‌بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين ​اليوم الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 63.86 دولاراً للأوقية، وكسب البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 1673.75 دولاراً، ​وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة ‌إلى 1239.89 دولاراً.