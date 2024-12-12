إنجازات بارزة لمجلس سيدات أعمال الشارقة خلال 2024

حقق مجلس سيدات أعمال الشارقة خلال العام 2024 إنجازات بارزة أسهمت في تعزيز ريادة المرأة في سوق العمل، وترسيخ مشاركتها في القطاعات الاقتصادية التقليدية منها كالأغذية والأزياء والمجوهرات، وغير التقليدية، كالقطاع الصناعي، ومجال العقارات، وتجارة وصيانة السيارات، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. وستتواصل جهود المجلس هذا العام عبر العديد من الأنشطة والمبادرات التي أسهمت في دعم رائدات الأعمال وتحقيق التميز في المجالات المختلفة.

وشهد عام 2024 أنشطة بارزة للمجلس، شملت إطلاق مبادرة لدعم سيدات الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب حضور «منتدى ريادة الأعمال النسائية» في العاصمة الروسية موسكو، المنعقد في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس. وفي الشارقة، ناقش المجلس مع دائرة التنمية الاقتصادية سبل التعاون لدعم سيدات الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز دورهن الاقتصادي.

ونظم المجلس منتدى تاريخياً في الهند. وشارك المجلس في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، كما أطلق سلسلة ملتقيات حوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين النساء. وشارك المجلس في معرض الإمارات للعطور والعود 2024، كما برز دوره في منتدى مجالس سيدات الأعمال في الإمارات، الذي عقد بأبوظبي.