«أبوظبي التجاري - مصر» يطلق صندوق استثمار بعائد يومي تراكمي

أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف جي القابضة»، لإطلاق أول صندوق استثمار للبنك في السوق المصرية.

وبموجب هذه الشراكة، عيّن بنك «أبوظبي التجاري – مصر» شركة «إي إف جي هيرميس» لإدارة الأصول لتقوم بإدارة صندوق الاستثمار، وهو صندوق نقدي صُمم خصيصاً ليتيح لمتعاملي البنك حلولاً استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المرونة. ويسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي، ما يوفر للمتعاملين إدارة فعالة للسيولة النقدية مع تحقيق عوائد تنافسية قصيرة الأجل.

ويمثل هذا الإطلاق محطة رئيسية لبنك أبوظبي التجاري - مصر في إطار توسعه بتقديم المنتجات المصرفية المختلفة، كما يمثل بداية لتعاون أوسع نطاقاً بين المؤسستين. وقد جرى تصميم الصندوق النقدي لبنك أبوظبي التجاري ليلبي الاحتياجات المتطورة لمتعاملي البنك، من خلال توفير أداة استثمارية مرنة وملائمة تتوافق مع تطلعاتهم المالية، كما يعمل البنك على إتاحة الصندوق عبر منصاته المصرفية الرقمية، بما يشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل البنكي، لتعزيز سهولة الوصول والراحة للمتعاملين.

وقال نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بشركة «إي إف جي هيرميس»: «يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري - مصر لإطلاق أول صناديقهم الاستثمارية في السوق المحلية. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتقديم حلول استثمارية بمعايير مؤسسية لقاعدة أكبر من المتعاملين. وعبر دمج خبراتنا في إدارة الأصول مع قاعدة المتعاملين القوية للبنك، نهدف إلى تقديم منتج موثوق وفعال يدعم متطلبات المتعاملين من السيولة، مع التأسيس لطرح منتجات استثمارية مستقبلية».