موانئ دبي العالمية تحول ميناء كالاو في بيرو إلى مركز لوجستي عالمي

عززت إحدى أقوى شركات إدارة الموانئ على مستوى العالم رهانها الاستراتيجي على أمريكا اللاتينية، من خلال استثمار ضخم يتجاوز 400 مليون دولار، يهدف إلى إحداث تحول جذري في أحد الموانئ الرئيسية على المحيط الهادئ، بحسب موقع «cronista».

وتقود هذا المشروع الطموح شركة موانئ دبي العالمية، حيث تتولى تطوير ما يُعرف بـ«رصيف المئوية» في ميناء كالاو بجمهورية بيرو، ويسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز القدرة اللوجستية للميناء، ودفع عجلة التجارة الخارجية، وترسيخ مكانة بيرو بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، وواحداً من أهم المراكز اللوجستية الكبرى في أمريكا اللاتينية.

يأتي مشروع «رصيف المئوية» ضمن خطة توسعية شاملة، تنفذها «موانئ دبي العالمية» في ميناء كالاو، الذي يُعد المحطة البحرية الرئيسية في بيرو، وأحد أهم الموانئ على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الأعمال التوسعية في زيادة طاقة استيعاب البضائع بشكل كبير، والسماح باستقبال سفن تجارية أضخم، فضلاً عن تقليل أوقات التشغيل بشكل ملحوظ.

وتتضافر هذه العوامل مجتمعة للارتقاء بالتنافسية اللوجستية للبلاد، وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي.

ولضمان تحقيق هذه الأهداف التنموية يتضمن الاستثمار المخصص للمشروع دمج بنية تحتية، تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع.

وتشمل خطة التطوير الشاملة إنشاء أرصفة متخصصة جديدة، وتزويد الميناء بمعدات آلية بالكاملن ورافعات جسرية عالية السعة، كما سيتم تفعيل أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارة العمليات اللوجستية بكفاءة، إلى جانب توسيع مناطق التشغيل الحالية لتلبية الطلب المتزايد، وتسهيل حركة تدفق البضائع.