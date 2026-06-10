«إيه إتش إس» تستحوذ على فندق «شانغريلا دبي» بـ1.1 مليار درهم

سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي صفقة ضخمة جديدة لافتة للأنظار، حيث استحوذت شركة «إيه إتش إس العقارية» على عقار فندق «شانغريلا دبي» الواقع على شارع الشيخ زايد مقابل 1.1 مليار درهم. وتعد هذه الصفقة واحدة من كبرى صفقات الأصول العقارية الفردية، التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، ما يعكس استمرار طلب المستثمرين وثقتهم بالأصول الممتازة داخل أحد أعرق الممرات التجارية والفندقية في دبي.

ويتكون هذا المشروع متعدد الاستخدامات والمكون من 42 طابقاً من فندق فاخر، وشقق سكنية، ومساحات مكتبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقار كان قد بِيع سابقاً مقابل 700.2 مليون درهم في عام 2020، عبر مزاد إلكتروني مرتبط بإجراءات استرداد ديون تخص «مجموعة الجابر»، ليمثل سعر البيع الأخير زيادة بنسبة تقارب 57 % خلال ست سنوات.

ورغم إتمام عملية الاستحواذ بنجاح لم تضع «إيه إتش إس العقارية» حتى الآن خططها طويلة الأجل لهذا الأصل. وفي هذا الصدد أوضح عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أنهم يدرسون حالياً استراتيجيات عدة لتعزيز قيمة العقار، والتي قد تشمل تجديد المكاتب، وتحديث أجزاء من المشروع، واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات. وقال: تركز «إيه إتش إس» على العقارات الفاخرة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو في قطاع الضيافة. نحن نقيم حالياً أفضل السبل للارتقاء بالمشروع وتعظيم القيمة، التي يمكننا تحقيقها.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز الحضور المتنامي لشركة «إيه إتش إس العقارية» على امتداد شارع الشيخ زايد، حيث تقوم الشركة بالفعل بتطوير مشروعي «برج إيه إتش إس» و«مدينة إيه إتش إس». وكشف سجواني أيضاً عن خطط الشركة لإطلاق مشروع آخر متعدد الاستخدامات في المنطقة ذاتها في وقت لاحق من هذا العام، واصفاً إياه بأنه مشروع تطويري بقيمة 25 مليار درهم لا يزال حالياً في مرحلة التصميم.

وفي تعليقه على السوق العقاري بشكل عام توقع سجواني أن تواصل المواقع الحيوية في دبي ارتفاع قيمتها نظراً لمحدودية الأراضي المتاحة وقوة الطلب على المساحات السكنية والتجارية الفاخرة، مختتماً بالقول: «ستستمر دبي في النمو، وستظل المواقع الحيوية محتفظة بمكانتها. لم يتبق مزيد من الأراضي على شارع الشيخ زايد، وهو ما يدعم القيمة طويلة الأجل لهذه الأصول».