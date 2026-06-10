تطوير مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية في دبي بقيمة 180 مليون درهم

وقع «مجمع الصناعات الوطنية» اتفاقية مع شركة «البيادر إنترناشيونال» لتطوير مركز متكامل في دبي للتصنيع والخدمات اللوجستية بقيمة 180 مليون درهم، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإقليمية لقطاع تغليف الأغذية بنحو 30 ألف طن سنوياً وتعزيز سلاسل التوريد التي تخدم قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات المأكولات.

ويعزز الاستثمار منظومة التصنيع المحلي في الإمارات من خلال زيادة الإنتاج الإقليمي لمواد التغليف المستدامة، ودعم سرعة تلبية الطلبات للمتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال دمج عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع ضمن مركز صناعي متكامل، سيسهم المشروع في تقليص فترات التسليم وتحسين توافر حلول التغليف لشركات الأغذية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 678 ألف قدم مربع، ويضم مرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية ومركزاً مدعوماً بالروبوتات لإعداد وتلبية الطلبات، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لشركة «البيادر إنترناشيونال» وسكناً للموظفين، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الكامل مطلع عام 2028.

وعند اكتماله، ينتج المرفق ما يصل إلى 10 آلاف طن سنوياً من مواد تغليف الأغذية الورقية، و20 ألف طن من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والبلاستيك المعاد تدويره، كما سيتم إدخال خطوط إنتاج إضافية تدريجياً لمواد التغليف القائمة على الألمنيوم والمواد المعتمدة على مصادر بيولوجية بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

جودة المنتجات

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يؤدي قطاع التغليف دوراً محورياً على مستوى سلسلة القيمة في قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة، لما له من تأثير مباشر على جودة المنتجات والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد. ويسهم توسيع الطاقة التصنيعية الإقليمية في هذا القطاع في تعزيز الموثوقية وتقليص دورات التوريد ودعم منظومة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. ويعزز المرفق الجديد لشركة «البيادر إنترناشيونال» في «مجمع الصناعات الوطنية» مكانة دبي كمركز للتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. ونركز في المجمع على توفير بيئة صناعية متكاملة تمكن المصنعين والتجار وشركاء الخدمات اللوجستية من التوسع بكفاءة واعتماد التقنيات المتقدمة والوصول إلى الأسواق العالمية عبر بنية تحتية متصلة بسلاسة. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تعزز المنظومة التي تعتمد عليها الشركات ضمن مجمعاتنا وممراتنا التجارية يومياً».

محطة رئيسية

وقال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر انترناشيونال»: «يمثل إنشاء مركزنا المتكامل للتصنيع والخدمات اللوجستية في «مجمع الصناعات الوطنية» محطة رئيسية في استراتيجية نمونا طويلة الأمد. ومن خلال توحيد الإنتاج المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية والوظائف المؤسسية ضمن منصة واحدة، نؤسس لمنظومة صناعية قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، ترتكز على الكفاءة والاستدامة وتعزيز الصادرات الإقليمية. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بدعم الرؤية الصناعية لدولة الإمارات من خلال تقديم حلول أسرع وأكثر مرونة لسلاسل الإمداد لعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها».

وسيتضمن المرفق خطوط إنتاج منخفضة الانبعاثات وأنظمة طاقة شمسية وحلولاً متقدمة لإدارة المياه والنفايات ومحطة داخلية لمعالجة المياه. كما سيضم مساحات خضراء منسقة وحديقة تُروى باستخدام المياه المعاد تدويرها.