«الإمارات دبي الوطني» يطلق مركز المكافآت عبر تطبيق ENBD X

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق مركز المكافآت عبر تطبيق «ENBD X». وتهدف المنصة الرقمية المتكاملة إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل العملاء مع برامج المكافآت والسفر والتسوق والهدايا وتجارب نمط الحياة ضمن منظومة رقمية موحدة وشاملة.

يجمع مركز المكافآت - والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «فيرنوست» المتخصصة بحلول تكنولوجيا التسويق - مجموعة متنوعة من خدمات نمط الحياة والخدمات التجارية ضمن تطبيق «ENBD X» مباشرة، ما يمنح العملاء مستوى أعلى من السهولة والمرونة وتعدد الخيارات.

وتعكس الخطوة التركيز الاستراتيجي المستمر لبنك الإمارات دبي الوطني على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال الابتكار والحلول المصرفية الرقمية القائمة على المنظومات المتكاملة.

محطة مهمة

وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل إطلاق «مركز المكافآت» محطة مهمة في مساعينا لتحويل تطبيق «ENBD X» إلى منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المالية للعملاء وتدعم نمط حياتهم في الوقت نفسه. ومع تطلع عملائنا للحصول على تجارب رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم الشخصية وتحقق لهم قيمة مضافة، تم تصميم مركز المكافآت لتقديم هذه التجارب من خلال واجهة رقمية متكاملة وموحدة». وخلال الشهر الأول من إطلاق مركز المكافآت، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني خصومات ترويجية حصرية تصل إلى 15% على الرحلات الجوية والفنادق ومنتجات متجر أبل ستور والتجارب المحلية. علاوة على ذلك، يطلق البنك حملة ترويجية تتيح للعملاء فرصة ربح 10000 درهم أسبوعياً ولمدة 12 أسبوعاً. ويقدم مركز المكافآت مجموعة واسعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

ويمكن للعملاء استكشاف خيارات الرحلات الجوية المحلية والدولية وحجزها بسهولة عبر تطبيق «ENBD X» مع الاستفادة من خيارات دفع مرنة. وتتيح المنصة للمستخدمين الحجز للإقامة في مجموعة متنوعة من الفنادق حول العالم بأسعار تنافسية، مع إمكانية استكشاف الخيارات المتاحة عبر الخرائط، واستخدام فلاتر بحث ذكية، والاستفادة من خيارات استرداد مرنة. ويمكن للعملاء شراء منتجات أبل مباشرة عبر مركز المكافآت باستخدام نقاط بلس بوينتس أو البطاقات الائتمانية أو كليهما. ويضم مركز المكافآت سوقاً رقمية مخصصة تعرض مجموعة مختارة من تجارب الطعام والسياحة والترفيه ونمط الحياة، ويمكن للعملاء حجزها مباشرة عبر المنصة.

ويتيح النظام التحويل الفوري لنقاط بلس بوينتس إلى أميال طيران ومكافآت من الشركاء، ما يمنح العملاء مرونة أكبر وقيمة مضافة عند استبدال نقاطهم. ويمكن للعملاء شراء واستبدال بطاقات الهدايا الرقمية فوراً لدى عدد من أبرز علامات التجزئة ونمط الحياة.

وتتيح المنصة للعملاء التسوق لدى المتاجر الشريكة وكسب مكافآت استرداد نقدي بسهولة، ما يوفر قيمة إضافية تتجاوز برامج المكافآت التقليدية.

ويمكن للعملاء تصفح العروض المخصصة لبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مباشرة داخل تطبيق «ENBD X»، ما يسهل عليهم الوصول إلى الخصومات والحملات الترويجية المستمرة لدى المتاجر.

ويوفر مركز المكافآت خيارات دفع متعددة ومرنة؛ حيث يمكن للمستخدمين اختيار الدفع الكامل باستخدام البطاقات المصرفية، أو استبدال النقاط المتراكمة، أو استخدام خيار «الدفع الجزئي» الذي يجمع بين البطاقة والنقاط معاً، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط التكاليف عبر خطط التقسيط المرنة.