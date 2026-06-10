دبي الإسلامي يصدر صكوك رأسمال إضافية بقيمة مليار دولار

أعلن دبي الإسلامي، المصنف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الإمارات، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.

ويعكس الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.

ونجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.

ثقة السوق

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».

وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

وانطلق دبي الإسلامي بحملته الترويجية الخاصة بهذه الصكوك من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا الإصدار. وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.

وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.