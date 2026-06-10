«إمباور» تبحث مع «ASHRAE» مستجدات تطوير الدليل المعياري لتبريد المناطق

استقبل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وفداً من الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE) في المقر الرئيسي للمؤسسة في دبي.

وضم وفد الجمعية الأمريكية ويليام ماكوايد، رئيس الجمعية، والدكتور أحمد علاء الدين محمد، المدير الإقليمي السابق لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وعبدالله محمود، الرئيس الحالي لفرع (ASHRAE) في الإمارات (فالكون) ونائب المدير الإقليمي للشؤون الحكومية، وأسامة خياطة، الرئيس المنتخب لفرع (ASHRAE) في الإمارات (فالكون) والمدير الإقليمي المساعد، وحسن يونس، رئيس اللجنة الفنية لفرع آشري الإمارات (فالكون).

وجاء اللقاء لبحث مستجدات التقدم المحرز في المبادرات المشتركة بين الجانبين، وفي مقدمتها الدليل المعياري لتبريد المناطق الذي تعمل الجمعية على تطويره بهدف دعم أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الوفد آخر التطورات المتعلقة بالمشروع البحثي الداعم للدليل المعياري، موضحاً أن وثيقة نطاق العمل الخاصة بالمشروع أرسلت إلى «إمباور» لإبداء الملاحظات والآراء الفنية بشأنها، بما يسهم في إثراء مخرجات المشروع والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها المؤسسة في قطاع تبريد المناطق.

وتطرق الاجتماع إلى الدور المتنامي لأنظمة تبريد المناطق في دعم مراكز البيانات، في ظل النمو المتسارع للبنية التحتية الرقمية عالمياً. واستعرض الجانبان فرص الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لـ«إمباور» لتوفير حلول تبريد عالية الكفاءة تسهم في تعزيز الأداء التشغيلي وخفض استهلاك الطاقة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة لمتابعة مستجدات تطوير الدليل المعياري والمشروع البحثي المرتبط به، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير بنية تحتية أكثر استدامة وكفاءة.

حلول مبتكرة

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور: «تعكس الزيارة متانة العلاقة المهنية والشراكة الاستراتيجية بين «إمباور» و«ASHRAE»، وتؤكد أهمية العمل المشترك في تطوير تقنيات وحلول مبتكرة تعزز كفاءة الطاقة والاستدامة. ونؤمن بأن تبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات العالمية الرائدة يمثل ركيزة أساسية لدفع مسيرة التطور والابتكار في قطاع تبريد المناطق، بما يدعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة». وأضاف: «تحتل دولة الإمارات موقعاً ريادياً على خارطة الاستدامة العالمية بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها النوعية في البنية التحتية الذكية والحلول الصديقة للبيئة. وتفخر «إمباور» بكونها إحدى الجهات الوطنية التي تسهم في ترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع وإنجازات ملموسة في قطاع الطاقة وتبريد المناطق. ومن خلال شراكاتنا مع المؤسسات الدولية المرموقة مثل «ASHRAE»، نواصل العمل على تطوير معايير وممارسات عالمية تعزز كفاءة الطاقة وتدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».