مطار الشارقة يحصل على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون

أعلن مطار الشارقة حصوله على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات، المطبق من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إنجاز جديد يعكس تقدمه المتواصل في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

وجاء الإعلان عن الاعتماد خلال فعاليات «الجمعية الإقليمية والمؤتمر والمعرض» لمنظمة مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والتي أقيمت أخيراً في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويعكس الإنجاز التقدم المتواصل الذي يحققه مطار الشارقة في مواءمة استراتيجيات إدارة الانبعاثات الكربونية مع الأهداف المناخية العالمية، من خلال تحقيق خفض فعلي للانبعاثات وتعزيز التعاون مع الشركاء العاملين ضمن منظومة المطار، في إطار الجهود الجماعية لقطاع الطيران لمواجهة التغير المناخي.

الاستدامة

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يعكس حصول مطار الشارقة على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات التزامنا المستمر بترسيخ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية، حيث يتطلب هذا المستوى من المطارات تحقيق خفض فعلي للانبعاثات الكربونية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الشركاء العاملين ضمن مجتمع المطار لتعزيز الأثر الجماعي للجهود البيئية». وأضاف: «ينسجم الإنجاز مع رؤية دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050». وأكد أن برنامج اعتماد الكربون للمطارات يُعد الإطار العالمي الأبرز لإدارة الكربون في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن انتقال مطار الشارقة إلى المستوى الرابع يعكس نجاح استراتيجيته طويلة الأمد في العمل المناخي، القائمة على الابتكار والتعاون والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانته نموذجاً رائداً للمطارات على مستوى المنطقة.

وقال ستيفانو بارونشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «نهنئ مطار الشارقة على حصوله على المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات. ومن خلال ترسيخ مكانته أحد المطارات الرائدة في الإدارة الفعالة للكربون، يؤكد مطار الشارقة التزامه الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة».

وبدأ مطار الشارقة رحلته ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات في عام 2014، بحصوله على المستوى الأول الخاص برسم خرائط الانبعاثات الكربونية، ليكون من أوائل مطارات المنطقة المنضمة إلى البرنامج. وفي عام 2016، حصل المطار على المستوى الثاني الخاص بخفض الانبعاثات، بعد تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، شملت تركيب أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، وتطوير أنظمة التكييف، واستخدام الطاقة الشمسية في عدد من مرافق المطار.