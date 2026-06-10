غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل دبي للمقاولات

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.

وستعمل المجموعة على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، والمساهمة في طرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يجسد تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات التزام غرفة تجارة دبي بدعم القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. ويأتي إطلاق المجموعة في ظل أهمية قطاع المقاولات باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ومحركاً رئيسياً لمشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز جودة الحياة في دبي".

وأضاف :"نهدف من خلال تأسيس المجموعة إلى توفير منصة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين الشركات العاملة في قطاع المقاولات والجهات المعنية، بما يسهم في استشراف الفرص المستقبلية، ومعالجة التحديات، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بتنافسية القطاع وكفاءته، بما يواكب طموحات دبي التنموية وأهدافها الاقتصادية طويلة الأمد."

البنية التحتية

وقال عبدالله سعيد النابوده ، رئيس مجموعة عمل دبي للمقاولات :"لطالما شكل قطاع المقاولات والإنشاءات محركاً أساسياً في مسيرة التنمية التي شهدتها دبي؛ حيث نجح على مدار عقود في تطوير البنية التحتية والمجمعات السكنية والمشاريع العملاقة التي شكلت الدعامة الرئيسية للتقدم الاقتصادي في الإمارة، ويأتي تأسيس المجموعة ليترجم التزام العاملين في هذا القطاع الحيوي بتعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالمعايير المهنية، وتبني رؤية موحدة تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة."ولفت رئيس المجموعة إلى أن قطاع المقاولات لم يكن مجرد أداة للبناء، بل كان مساهماً رئيساً في تحويل دبي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في التنمية الاقتصادية، التميز العمراني، والابتكار، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في إبهار العالم من خلال تقديم بنية تحتية ومشاريع تنموية ذات مستوى عالمي.

وحول الأهداف الاستراتيجية للمجموعة الجديدة، أشار النابوده إلى أن هذا الكيان يمثل منصة تجمع رواد الأعمال وقادة الصناعة حول هدف مشترك يتلخص في تعزيز التنافسية من خلال ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الإنشائية الضخمة، بالإضافة إلى رفع المعايير المهنية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات البناء والتشييد، إلى جانب ضمان الاستدامة من خلال تبني حلول وممارسات تدعم استدامة القطاع على المدى الطويل.وأوضح النابوده أن مجموعة عمل دبي للمقاولات ستعمل كمنصة حيوية لضمان تماسك القطاع، وجعله أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل، بما يضمن جاهزيته الكاملة للمساهمة الفعّالة في مسيرة النمو الشاملة والمستدامة للدولة.

وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، كما ستركز على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتعزيز فهم الأطر القانونية بما يسهم في ترسيخ تنافسية منظومة الأعمال المرتبطة بقطاع المقاولات.وتعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما يُساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.