الإمارات تحتضن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي البصري المتقدم

أعلنت شركة «روبوت.اي» الإماراتية المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، عن مشاركة شركتها التابعة «نيروفيا للذكاء الاصطناعي» في القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، حيث استعرضت أحدث حلولها التقنية ضمن منصة «نيوروستريم»، المخصصة لبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء البصري.

وخلال القمة، التي جمعت مسؤولين حكوميين وخبراء عالميين في الأمن السيبراني ومبتكرين في التكنولوجيا، قدّم الرئيس التنفيذي للتقنية منصور علي خان كلمة رئيسة بعنوان «بناء بنية تحتية موثوقة للذكاء البصري في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناول فيها التحول الجذري في بنية البيانات اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. وأشار خان إلى أن العقد المقبل في صناعة الذكاء الاصطناعي سيكون مدفوعاً بالبنية التحتية الأساسية وتطور البيانات.

ولمعالجة تحديات التخزين، وتكاليف نقل البيانات عبر الشبكات، والتحديات الأمنية المنهجية الناجمة عن النمو المتسارع لبيانات الفيديو، تعمل بنية NeuroStream™ على إنشاء مصفوفة دفاع متعددة المستويات مباشرةً عند مصدر البيانات. واستعرضت الشركة قدرات منصة «نيوروستريم» في ضغط وإعادة بناء البيانات المرئية بكفاءة عالية دون فقدان الجودة.

حيث أظهرت الاختبارات الميدانية قدرتها على تقليص ملف فيديو بدقة 4K من 12.15 غيغابايت إلى 421 ميغابايت، بنسبة ضغط بلغت 96.37%، مع الحفاظ على الخصائص البصرية اللازمة لتطبيقات الرؤية الحاسوبية.