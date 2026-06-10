«ألِف» تطلق مشروعاً سكنياً في الشارقة بقيمة 4 مليارات درهم

أعلنت مجموعة «ألِف» عن الإطلاق الرسمي لمشروع «لينار»، أحدث مشاريعها السكنية الرائدة وعنوانها الساحلي الجديد في منطقة الممزر بالشارقة. ويُعد مشروع «لينار»، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم، أول مشاريع المجموعة التي تتمتع بإطلالة بحرية مباشرة، ليمثل محطة فاصلة ضمن رؤية المجموعة الرامية إلى بناء وتطوير مجتمعات عصرية، توفر قيمة طويلة الأمد.

ويتمتع مشروع «لينار» بموقع استراتيجي فريد بين إمارتي الشارقة ودبي، حيث يجمع بين إمكانية الوصول المباشر إلى الواجهة البحرية والاتصال الحضري.

ومن خلال تمركزه عند تقاطع الطرق الرئيسية في الشارقة؛ شارع الكورنيش وشارع التعاون، يوفر المشروع نقاط وصول متعددة لتسهيل حركة المرور، وجعل الوصول إلى بقية أنحاء الإمارات أمراً في غاية السهولة.

ويقع المشروع على مسافة قريبة جداً من حديقة بحر الممزر، ومربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة أكواريوم)، ومركز إكسبو الشارقة، بينما يمكن الوصول إلى مطاري الشارقة ودبي انطلاقاً من المشروع في غضون 15 دقيقة بالسيارة.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألِف»: يعكس مشروع «لينار» التزامنا بتطوير وجهات سكنية عالية الجودة، تقدم قيمة ملموسة للمجتمع وتتماشى مع الرؤية الحضرية طويلة الأمد لإمارة الشارقة. ويوفر المشروع تجربة معيشية متكاملة، تجمع بين التصميم الراقي، والموقع المتميز.