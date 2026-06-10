دبي تستضيف مؤتمر المجلس الدولي للفنادق والمطاعم 9 نوفمبر

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن استضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الدولي للتعليم الفندقي والمطاعم والمؤسسات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، وذلك بالتعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026.

فيما يجمع المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والروّاد في قطاعات السياحة والضيافة والتعليم من المنطقة والعالم.ويقوم المجلس الدولي للفنادق والمطاعم والمؤسسات التعليمية، الجهة العالمية التي تهدف إلى تطوير التعليم والبحوث في قطاعي السياحة والضيافة، بتنظيم المؤتمر الذي يجمع نخبة عالمية من الكوادر التعليمية المميزة وقادة القطاع لتعزيز التعاون، وتطوير أفضل الممارسات، وصقل المهارات التي سترسم مستقبل القطاع. وينعقد المؤتمر تحت شعار «خلف حدود الخريطة:

رسم ملامح مستقبل السياحة»، لاستكشاف دور الابتكار وتطوير مهارات الكفاءات والمواهب، وكذلك التعاون بين مختلف القطاعات لتوفير تجارب سفر ملهمة، كما سيسهم الحوار بين خبراء القطاع والأكاديميين المشاركين في تعزيز مستويات التنسيق بين الجهات المعنية.