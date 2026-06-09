تحديث أوروبي جديد لقائمة السلامة الجوية يشمل 154 شركة محظورة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تحديثها الثامن والأربعين لقائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت لأول مرة عام 2006، والتي تُطلع المسافرين على شركات الطيران الخاضعة لحظر أو قيود تشغيل داخل الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لمعايير السلامة الدولية.

وبحسب البيان، تم شطب جميع شركات الطيران المعتمدة في قيرغيزستان من القائمة، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال العشرين عاماً الماضية في تعزيز الرقابة على سلامة الطيران.

ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق قائمة السلامة الجوية، في تأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المفوضية الأوروبية، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والشركاء الدوليين لضمان سلامة الأجواء عالمياً.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع «يورو باروميتر» جديد نُشر اليوم ثقة قوية من قبل المواطنين الأوروبيين في قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر 70% منهم أنها أداة فعالة لحماية المسافرين من شركات الطيران غير الآمنة، فيما أعرب 75% عن ثقتهم في قيام الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة بناءً على معايير السلامة دون تأثيرات سياسية أو اقتصادية.

وكشف الاستطلاع أن 66% من المسافرين في الاتحاد الأوروبي تصلهم معلومات تتعلق بسلامة الطيران، إلا أن نسبة من يقومون بالاطلاع المباشر على القائمة قبل السفر لا تتجاوز 12%، في حين أشار 50% إلى معرفتهم بوجود هذه القائمة كما بيّنت النتائج أن إدراج شركة طيران ضمن القائمة يؤثر بشكل واضح على سلوك المسافرين، إذ لا يقدم سوى 8% منهم على حجز رحلات مع شركات مدرجة فيها.

وأوضح البيان أن التحديث استند إلى رأي بالإجماع لخبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء، الذين اجتمعوا في بروكسل بين 19 و21 مايو 2026 ضمن لجنة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوضية الأوروبية وبدعم من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ولجنة النقل في البرلمان الأوروبي. وتعتمد قرارات القائمة على معايير السلامة الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.

وبموجب التحديث الأخير، بلغ عدد شركات الطيران المحظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي 154 شركة، منها 126 شركة معتمدة في 16 دولة بسبب ضعف الرقابة على السلامة من قبل السلطات الوطنية، إضافة إلى 22 شركة معتمدة في روسيا، فضلاً عن 6 شركات فردية من دول أخرى.

هي: «إير إكسبرس الجزائر» (الجزائر)، «إير زيمبابوي» (زيمبابوي)، «أفيور إيرلاينز» (فنزويلا)، «إيران آسمان إيرلاينز» (إيران)، «فلاي بغداد» (العراق)، و«الخطوط الجوية العراقية» (العراق)، وذلك بسبب أوجه قصور خطيرة في السلامة.

كما تخضع شركتان إضافيتان لقيود تشغيلية، حيث يُسمح لهما بالتحليق إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام أنواع محددة من الطائرات فقط، وهما «إيران إير» (إيران) و«إيركوريو» (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية).