«دبي للتأمين» العاشرة عالمياً في تصنيف قادة النمو العالمي

حصدت شركة «دبي للتأمين» المركز العاشر عالمياً، والمركز الثاني على مستوى العالم العربي، ضمن النسخة الأولى من تصنيف TIME لقادة النمو العالمي 2026، وقد نُشر التصنيف من قبل مجلة «تايم»، بالشراكة مع «ستاتيستا»، المنصة العالمية الرائدة في البيانات وذكاء الأعمال، حيث يسلّط الضوء على أكثر الشركات العامة ديناميكية وقدرة على النمو والاستدامة على مستوى العالم.

ويستند التصنيف إلى تقييم أكثر من 1000 شركة مدرجة في الأسواق المالية حول العالم، وفق ثلاثة معايير رئيسية متساوية الوزن، تشمل: استدامة نمو الإيرادات، والاستقرار المالي، وأداء الأسهم في الأسواق المالية على مدى خمس سنوات. ويؤكد حصول دبي للتأمين على مكانة ضمن أفضل عشر شركات عالمياً قوة أسسها المالية، ومرونة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل في بيئة اقتصادية تنافسية ومتغيرة.

وقال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للتأمين»: «إن حصول دبي للتأمين على مكانة ضمن أفضل عشر شركات نمو عالمياً، والمركز الثاني على مستوى العالم العربي، يمثل إنجازاً نفخر به جميعاً. ويعكس هذا التقدير الجهود الجماعية لفريق العمل والتزامنا المستمر بالتميز التشغيلي، وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين مدفوعة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي نواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير الحلول المستقبلية، التي تسهم في دعم رؤية دولة الإمارات نحو نمو اقتصادي مستدام».

ويعكس هذا الإنجاز كذلك قوة البيئة الاقتصادية في الإمارات، والتي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والنمو التجاري. وخلال السنوات الماضية نجحت دبي للتأمين في توسيع نطاق خدماتها التأمينية الرقمية وتطوير أطر متقدمة لإدارة المخاطر الناشئة، ما مكنها من مواكبة التحولات السوقية، والحفاظ على مسار نمو قوي ومستدام.