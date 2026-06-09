«دبي الجنوب» تستعرض مستجدات مشاريعها خلال استقبال وفد «أراضي دبي»

استقبلت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وفداً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على منظومة دبي الجنوب المتكاملة ومتابعة أبرز المشاريع والتطورات التي تشهدها مختلف مناطقها.

واستهلت الزيارة بورشة استعرضت البنية التحتية المتطورة التي تحتضنها دبي الجنوب، والمناطق الرئيسية ضمن المخطط الرئيسي للمدينة، إلى جانب أحدث المشاريع التي تنفذها شركة دبي الجنوب للعقارات. كما تناولت الورشة الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دبي الجنوب في دعم مستهدفات التنمية الحضرية في دبي، وتعزيز مكانتها وجهة متكاملة للسكن والأعمال والطيران والخدمات اللوجستية.

وعقب الورشة، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع الرئيسية في دبي الجنوب، اطلع خلالها على حجم التطور الذي تشهده المنطقة، والقدرات التشغيلية التي تتمتع بها، ومستوى التقدم المحرز في المشاريع السكنية والتجارية المختلفة.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعزيز تعاونها مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع العقاري وكبرى شركات التطوير، بما يدعم تبادل المعرفة واستشراف الفرص المستقبلية ومتابعة مستجدات السوق، واستكشاف الفرص التي تدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. وتسهم هذه الجهود في تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري، ودعم التطور المستمر للمنظومة العقارية المتكاملة في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.

وشكلت الزيارة فرصة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يعكس متانة العلاقة والتعاون المستمر بين دبي الجنوب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويسهم في تعزيز فهم أعمق للمشاريع والمبادرات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.

كما تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات والتعاون المؤسسي في دعم مستهدفات دبي المستقبلية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات المعنية للاطلاع بشكل مباشر على رؤية دبي الجنوب وإنجازاتها ودورها في دعم الأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة الأمد لإمارة دبي.