«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعيّن رئيساً تنفيذياً بالإنابة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن تعيين جوجال مادان رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، وذلك خلفاً لشارا المبوس ميلوناس، الذي تقدم باستقالته يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026.

ويأتي اختيار جوجال مادان من داخل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثمرة لخطة تعاقب قيادي مدروسة، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «سيضمن هذا الانتقال القيادي استمرارية تنفيذ توجهات الشركة الاستراتيجية، وتسريع وتيرة تحقيق أهدافها المستقبلية، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة، ودعم مستهدفات التنمية».