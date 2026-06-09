642 مليار دولار فرص تعزز مكانة المنطقة في الصناعات النظيفة

تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضوراً متقدماً في مشهد تمويل الصناعات النظيفة عالمياً، مع 84 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير تقدَّر قيمتها بنحو 642 مليار دولار في قطاعات الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم، وفق تقرير جديد صادر عن ائتلاف المهمة الممكنة بعنوان «زخم الصناعة النظيفة: أساس سلاسل قيمة أكثر مرونة».

ويأتي هذا الزخم في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في تمويل مشاريع الصناعة النظيفة، حيث وصلت 19 مشروعاً عالمياً إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي خلال الأشهر الستة الماضية بقيمة 43 مليار دولار، أي ضعف الوتيرة المسجلة قبل عام.

وفي الإمارات، تتجه المشاريع في أبوظبي والفجيرة إلى تطوير وقود الطيران المستدام مستفيدة من موقع استراتيجي قرب أحد أهم مراكز الطيران العالمية.

وقال جيمس سكوفيلد، نائب مدير مسرع الانتقال الصناعي: «نشهد اليوم تضاعفاً في وتيرة وصول المشاريع في مختلف أنحاء العالم إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي. وتتركز معظم هذه المشاريع في الصين، فيما تشير المؤشرات إلى استمرار صعود ما يُعرف بـ«حزام الصناعة الجديد العالمي».