«الشارقة لريادة الأعمال» يحتفي بمرور 10 سنوات على تأسيسه

تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وتزامناً مع إعلان موعد دورته العاشرة يومي 30 و31 يناير 2027 في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، يستعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» لبدء عقد جديد من مسيرته التي رسخت مكانته كمنصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار ضمن واحدة من أكثر المنظومات الريادية حيوية.

وتعكس الأرقام التي حققها المهرجان خلال 9 دورات حجم التطور الذي شهده، ودوره المركزي في منظومة ريادة الأعمال الإقليمية؛ إذ استعرض أعمال أكثر من 500 شركة ناشئة، إلى جانب شراكاته مع أكثر من 100 مؤسسة استراتيجية. كما نظم المهرجان أكثر من 450 فعالية وجلسة، وتعاون مع أكثر من 195 شريكاً في قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، ما جعله بيئة حيوية للتواصل وتبادل الخبرات وتوسيع الأعمال.

تطور

وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يمثل الاحتفاء بالنسخة العاشرة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مناسبة للاحتفاء بمسيرة امتدت لعشر سنوات من العمل والبناء، كما يعكس إيمان الشارقة بالدور الذي يمكن أن تؤديه ريادة الأعمال في تنمية المدن وتمكين الأفراد الذين يختارون تأسيس مشاريعهم والانطلاق بها من الشارقة نحو آفاق أوسع».

وعندما انطلق المهرجان في نسخته الأولى، كانت رؤيتنا تتمثل في إيجاد مساحة تجمع رواد الأعمال وتوفر لهم الإلهام وفرص التواصل والدعم الذي يساعدهم على اتخاذ خطواتهم التالية. وبعد تسعة أعوام، أصبح المهرجان واحداً من أبرز المنصات الريادية في المنطقة، حيث استقبل أكثر من 60000 من صناع التغيير واستضاف ما يزيد على 1400 متحدث من مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الأرقام لا تروي سوى جزء من الحكاية.

منظومة ريادية

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): على مدى العقد الماضي، عمل (شراع) على دعم المؤسسين في مختلف مراحل نمو مشاريعهم من خلال توفير البيئة والفرص التي تمكّنهم من التوسع وتحقيق أثر مستدام ضمن منظومة ريادية متكاملة.