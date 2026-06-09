«راكز» تعزز تبني معايير الاستدامة والحوكمة البيئية عبر شراكات دولية ومبادرات رقمية مبتكرة

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نخبة من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة وممثلي الجهات المعنية، ضمن فعالية معرفية متخصصة بعنوان: «تبسيط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية:

ما هو إلزامي، ما هو ذكي، وما هي الخطوة التالية؟»، بهدف تمكين الشركات من فهم المتطلبات المتطورة لهذه المعايير وتحديد مسارات عملية نحو عمليات أكثر استدامة وكفاءة.

جاءت الفعالية ضمن جهود «راكز» لتعزيز بيئة أعمال قائمة على مبادئ الاستدامة، ورفع جاهزية الشركات لمتطلبات التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، عبر توفير منصات حوار معرفي تجمع القطاعين العام والخاص والخبراء الدوليين.

وتضمنت الفعالية عروضاً تقديمية من «راكز»، ومكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التابع لبلدية رأس الخيمة «REEM»، وشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات، وشركة أوليف غايا، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والفرص التي تتيحها للشركات في ظل تزايد اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية وسلاسل التوريد ومتطلبات المستثمرين.

وقدّم بونيت جين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، عرضاً حول دور معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، مؤكداً التزام «راكز» بتطوير بيئة أعمال مستدامة قائمة على بنية تحتية صديقة للبيئة وممارسات حوكمة شفافة وبرامج تنموية مجتمعية.

كما استعرضت ضيا الشامسي، مهندس أول للطاقة في بلدية رأس الخيمة، ملامح أجندة الاستدامة في الإمارة ضمن استراتيجية رأس الخيمة للاستدامة 2050، مسلطة الضوء على مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ومتطلبات تدقيق الطاقة الإلزامية للمنشآت الكبرى، إلى جانب برامج دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، تناولت جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للتسويق في أوليف غايا، تصاعد أهمية معايير الاستدامة في دولة الإمارات، موضحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات الاستدامة، وتحويلها من أدوات امتثال إلى أنظمة تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرار، وتحسن إدارة الانبعاثات وسلاسل الإمداد.

كما قدّم بن ماكلين، مدير البرامج التجارية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، عرضاً حول الخدمات اللوجستية المستدامة، مستعرضاً مبادرات الشركة في تقليل الانبعاثات عبر سلاسل التوريد، بما في ذلك وقود الطيران المستدام وحلول النقل منخفض الانبعاثات وبرامج الشحن الأخضر.

وشهدت الفعالية توقيع شراكتين استراتيجيتين؛ الأولى بين «راكز» ودي إتش إل إكسبريس الإمارات لتعزيز حلول الشحن والخدمات اللوجستية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقّعت «راكز» اتفاقية ثانية مع أوليف غايا لتوسيع تبني حلول الاستدامة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مجتمع الأعمال.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الاستدامة أصبحت عنصراً محورياً في نمو الشركات وقدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الشراكات الجديدة تعزز منظومة الدعم وتمكّن الشركات من تبني ممارسات أعمال أكثر كفاءة واستدامة.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار مبادرات تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود «راكز» المستمرة لخلق فرص لتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الهادفة، ومساعدة الشركات على بناء أعمال أكثر جاهزية للمستقبل.