««باترن» العالمية تفتتح منشأة لوجستية في دبي

أعلنت مجموعة «باترن» المدرجة في بورصة ناسداك والرائدة في تسريع نمو العلامات التجارية عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية، افتتاح منشأة متكاملة جديدة تضم مستودعاً ومكاتب إدارية في مجمع دبي للاستثمار.

وتتميز المنشأة الجديدة بمساحة تفوق الموقع السابق بستة أضعاف، ما يضاعف القدرة التشغيلية للشركة بشكل كبير.

ويجمع هذا المركز متعدد الاستخدامات بين عمليات التخزين، وتلبية الطلبات، والمساحات المكتبية في موقع واحد، ما يخلق بيئة عمل مترابطة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتعزز التنسيق بين استراتيجيات الأسواق، وإدارة الخدمات اللوجستية، وخدمة العملاء. وقد تم تجهيز المستودع الجديد، الذي يتمتع بنظام للتحكم في درجات الحرارة، بأحدث تقنيات الأتمتة المتقدمة، بما في ذلك نظام سيور ناقلة حديث مصمم لتحسين كفاءة وسرعة الإنتاجية.

ومن خلال دمج هذه الأنظمة مع تكنولوجيا «باترن» الخاصة، ووضع الملصقات آلياً، والتكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات، تدعم المنشأة شبكة تنفيذ طلبات عالية الحجم ومنخفضة الأخطاء ترتبط بأكثر من 60 سوقاً عالمياً؛ ما يضمن عمليات تسليم أسرع، ودقة أعلى في إدارة المخزون، وكفاءة تشغيلية فائقة لعلامات تجارية بارزة ضمن محفظة الشركة مثل «سيج» و«ثورن».

تأتي هذه التوسعة الضخمة، التي ترافقت مع مضاعفة حجم فريق العمل الإقليمي منذ بداية العام، في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعاً غير مسبوق خلال 2026. وتشير التوقعات إلى نمو حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة من نحو 176 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 330 مليار دولار بحلول 2031.

ويتزامن هذا النمو المستدام مع صعود نموذج «التجارة السريعة» الذي يعيد تشكيل آليات تلبية الطلبات لتلبية رغبة المستهلكين في توصيل أسرع، فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه منصات كبرى مثل «أمازون» و«نون» في توسيع نطاق العلامات التجارية إقليمياً.

وفي هذا السياق، أكد ديفيد كوايف، المدير العام لمجموعة «باترن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة يتطور بوتيرة سريعة تتطلب من العلامات التجارية عقد شراكات تدعم حركتها وتزيد من فعاليتها.

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة، التي تدمج بين العمليات اللوجستية وفريق العمل في مكان واحد، سيتيح للشركة سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أفضل، ولا سيما أن هذا التوسع الإقليمي يتناغم مع الزخم العالمي المستمر للشركة عقب إدراجها العام الأخير، ما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي للعلامات التجارية في ظل بيئات التجارة الرقمية متزايدة التعقيد.