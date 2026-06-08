«الإمارات الإسلامي» يفوز بجائزة «أفضل خدمة عملاء في الشرق الأوسط»

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، عن حصول قسم الخدمات المصرفية الخاصة التابع له على جائزة «أفضل خدمة عملاء في الشرق الأوسط» ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة 2026.

ويؤكد التقدير المتميز التزام «الإمارات الإسلامي» بتقديم خدمة استثنائية تعتمد على استشارات قوية ودعم مصرفي على مدار الساعة، وتجربة رقمية متطورة تلبي احتياجات النخبة من المتعاملين الذين لديهم الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والمؤسسات.

وكان قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «الإمارات الإسلامي» قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت أصوله المُدارة بنحو 94% خلال الفترة نفسها.

أفضل الحلول

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يشرفنا أن نحظى بهذا التقدير البارز من مجلة يوروموني لخدمة المتعاملين، حيث تأتي هذه الجائزة الإقليمية انعكاساً لالتزامنا الدائم بتقديم أفضل الحلول لإدارة الثروات لمتعاملينا في الخدمات المصرفية الخاصة.

نحن في «الإمارات الإسلامي» نسعى دائماً إلى أن يكون الابتكار في صميم خدماتنا المقدمة، من خلال استراتيجيات تستشرف المستقبل في إدارة الثروات، والاستشارات القائمة على بناء العلاقات، والحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا».

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «تعد الجائزة بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز في خدمة المتعاملين، الذين نضعهم في صميم كل ما نقوم به، سعياً منا لتقديم تجارب شخصية موثوقة وعالية الجودة باستمرار، تلبي احتياجاتهم المتغيرة. ويغمرني شعور كبير بالفخر والسعادة بفرق عملنا، التي تواصل من خلال تفانيها واحترافيتها ونهجها الذي يضع المتعامل دائماً في المقام الأول، إرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المصرفية الخاصة».

ويواصل «الإمارات الإسلامي» جهوده لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة بالتركيز على التوسع الإقليمي والابتكار، وتزويد المتعاملين بمنتجات وخدمات متنوعة.