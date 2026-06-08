«تشاينبيرغ» تحصل على موافقة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في دبي

حصلت شركة «تشاينبيرغ»، ذراع الحفظ المؤسسي التابعة لشركة «ليمينال» على موافقة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «فارا»، في خطوة رئيسة تعبّد الطريق نحو حصولها على ترخيص كامل كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارة.

وبموجب هذا الإنجاز، أُدرجت الشركة في السجل العام للكيانات الحاصلة على الموافقة المبدئية، ما يعكس تقدماً ملموساً في مساعيها لتأسيس حضور تنظيمي موثوق لخدمات حفظ الأصول الرقمية في دبي. وجاءت الموافقة تتويجاً لتقييم دقيق وشامل شمل إطار الحوكمة الخاص بالشركة، وقدراتها على الامتثال، وعمليات إدارة المخاطر، والضوابط التشغيلية الصارمة.

ومع ذلك، لا تخول هذه الموافقة المبدئية للشركة ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة بشكل كامل حتى الآن، حيث ستخضع لمتطلبات تنظيمية إضافية قبل منحها التصريح النهائي. وبمجرد استكمال إجراءات الترخيص، تعتزم «تشاينبيرغ» إطلاق خدمات حفظ أصول رقمية بمستوى مؤسسي تستهدف المستثمرين المؤهلين والمؤسسات الكبرى.

وتتطلع الشركة لخدمة شريحة واسعة من الكيانات في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها بورصات الأصول الرقمية، ومديرو الأصول، وصناديق التحوط، وإدارات الخزانة في الشركات، والمكاتب العائلية، والمؤسسات العامة. وصُممت منصة الحفظ الخاصة بها لتوفير تخزين آمن للأصول، وتسهيل عمليات تسجيل العملاء بما يتوافق مع القوانين، وتقديم تقارير شفافة تتماشى مع أرقى المعايير التنظيمية.

وفي هذا السياق، أكد مانان فورا، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة «تشاينبيرغ»، أن هذه الموافقة تمثل شهادة ثقة في البنية التحتية المؤسسية ونهج الامتثال الذي اعتمدته الشركة منذ يومها الأول. وأضاف: يتطلب الحفظ المؤسسي مزيجاً من الثقة، والحوكمة، والمساءلة، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة. ونحن نركز حالياً على استيفاء المتطلبات التنظيمية النهائية لطرح خدماتنا المنظمة بالكامل في السوق.

وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأصول الافتراضية، عبر الأطر التنظيمية المبتكرة لسلطة دبي للأصول الافتراضية التي تهدف إلى وضع معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، والأمن التكنولوجي، بما يضمن نمواً مسؤولاً ومستداماً لقطاع الأصول الرقمية.