10 مليارات درهم تمويلات الشركات الناشئة لـHub71 حتى نهاية 2025

أعلنت Hub71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الإثنين أن الشركات الناشئة ضمن مجتمعها نجحت في جمع تمويلات وصلت قيمتها إلى أكثر من 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وحققت إيرادات بلغت 5.4 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) حتى نهاية 2025، ما يمثل محطة جديدة في مسيرة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للشركات التكنولوجية عالية النمو.

وتشير هذه الأرقام، التي نُشرت في «تقرير الأثر» السنوي لعام 2025 الصادر عن Hub71 إلى نضوج قاعدة الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل والعملاء والأسواق الدولية.

وخلال عام 2025، حصلت الشركات الناشئة التابعة لـHub71 على تمويلات بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار)، وحققت إيرادات بلغت 645 مليون درهم (175 مليون دولار)، مواصلة بذلك مسيرة النمو المستدام عبر مختلف مكونات المنظومة.

ومنذ عام 2019، وصل عدد شركات مجتمع منظومة التكنولوجيا العالمية إلى 390 شركة ناشئة، تحظى 295 منها بدعم برامج Hub71 من خلال ربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والمؤسسات التنظيمية والكفاءات والشركاء الاستراتيجيين. ويعكس هذا النمو جهود أبوظبي واسعة النطاق لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقائم على الابتكار من خلال استقطاب الشركات القادرة على التوسع من الإمارة إلى الأسواق العالمية.

كما واصل الطلب من قبل مؤسسي الشركات الناشئة ارتفاعه خلال عام 2025، حيث تلقت Hub71 أكثر من 5000 طلب انضمام من شركات ناشئة، بزيادة سنوية بلغت 62%، ورحبت بانضمام 52 شركة ناشئة جديدة إلى مجتمعها. ويعكس هذا الارتفاع تنامي الاهتمام الدولي بأبوظبي كقاعدة للشركات الباحثة عن التمويل والوصول التجاري وفرص التوسع في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وعلى صعيد يتجاوز جمع التمويل، أبرمت الشركات الناشئة التابعة لـHub71 صفقات تجارية بقيمة 897 مليون درهم (244 مليون دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025، منها 137 مليون درهم (37 مليون دولار) خلال عام 2025، ما يعكس تنامي دور Hub71 في ربط المؤسسين بالشراكات التجارية والمساهمين لتسريع تبني حلولهم في الأسواق.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس Hub71 ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يعكس أداء Hub71 التقدم المستمر الذي تحققه أبوظبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده الابتكار. وتسهم الشركات الناشئة في تعزيز الاستثمار واستحداث فرص العمل وتحقيق النمو طويل الأمد، إلى جانب دعم مكانة الإمارة وجهةً تحتضن شركات التكنولوجيا الطموحة وتمكنها من البناء والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي».

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: شهدت Hub71 خلال عام 2025 تقدماً لافتاً، وباتت تضم أكثر من 390 شركة ناشئة وما يزيد على 200 شريك. ويعكس هذا النمو الإقبال المتزايد من المؤسسين على الانضمام إلى Hub71، إلى جانب مستوى الطموح والكفاءة الذي تتميز به الشركات الناشئة، والدور الذي يؤديه شركاء Hub71 في دعم مسيرة رواد الأعمال. وتعزز هذه المقومات دور Hub71 في تمكين المؤسسين من بناء شركات تكنولوجيا ناشئة عالمية.

وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في حضور Hub71 على المستوى الدولي، فعلى مدار العام عززت المنظومة تعاونها مع شركات رأس المال المُخاطر والشركات الكبرى والجهات الحكومية في أسواق رئيسة شملت هونج كونج واليابان والبرتغال والهند وأيرلندا والولايات المتحدة، ما أتاح فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع التجاري أمام الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها.

شركات ناشئة

ويُبرز تقرير الأثر لعام 2025 المساهمة المتنامية لـHub71 ومجتمع الشركات الناشئة التابع لها في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار وريادة الأعمال. ومن خلال تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى رأس المال والكفاءات والأسواق الدولية، تواصل Hub71 دعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، بما يعزز القيمة الاقتصادية المستدامة للإمارة.