"مجمع الذيد" يعزز الخدمات اللوجستية في الشارقة بطاقة 1.5 مليون حاوية سنوياً

تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويأتي مجمع الذيد اللوجستي في مقدمة هذه المشاريع بوصفه منصة استراتيجية متكاملة متعددة الوسائط تدعم حركة التجارة وتوفر حلولاً تشغيلية متقدمة للشركات والمستثمرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من مجمع الذيد اللوجستي 16 مليون قدم مربعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع بما يواكب النمو المتوقع في حركة التجارة والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.

ويمثل المجمع إضافة استراتيجية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات، من خلال دوره في تعزيز الترابط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع وشبكات النقل المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم انسيابية التدفقات التجارية على المستويين الوطني والإقليمي.

ويتميز المجمع بموقعه الاستراتيجي في مدينة الذيد، بما يجعله حلقة وصل محورية بين موانئ الإمارة البحرية ومنافذها الحدودية ومناطقها الصناعية والتجارية. ويستند المجمع إلى بنية تحتية متطورة تشمل ساحات متخصصة لتجميع الشاحنات، وساحات للبضائع العامة، ومستودعات حديثة، ومنطقة متكاملة لأعمال الفحص والتفتيش والخدمات المساندة، إلى جانب منظومة متطورة لإدارة الحركة ومسارات الدخول والخروج والربط المروري، بما يضمن انسيابية العمليات التشغيلية ورفع كفاءة المناولة والتخزين والتوزيع. ويشكل الميناء الجاف أحد المكونات التشغيلية الرئيسة في مجمع الذيد اللوجستي، وتتولى شركة غلفتينر، المشغل الإقليمي الرائد للموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية، تشغيله مستندةً إلى خبراتها الواسعة وتجاربها المتراكمة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم انسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد. ويعكس هذا التكامل بين البنية التحتية المتطورة للمجمع والخبرات التشغيلية المتخصصة توجهه نحو توفير حلول لوجستية متقدمة ترتكز على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق وحركة التجارة.

الخدمات اللوجستية

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن مجمع الذيد اللوجستي يجسد رؤية الإمارة في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تتكامل مع مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد. وأضافت الهيئة أن المجمع يشكل رافداً مهماً لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، ويسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التدفقات التجارية، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً محورياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرصاً واعدة للاستثمار والتوسع أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.