أحمد بن سعيد : نتشرف بثقة ودعم حمدان بن محمد

نتشرف بثقة ودعم القيادة ونواصل البناء على إنجازات «دييز»

نعمل على خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي في دبي

إنجاز «دييز» يعكس تفاني فريق العمل ونجاح نموذجها الاقتصادي

ملتزمون بدعم طموحات دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن «دييز» ماضية في تعزيز دورها كمحرك رئيس للتجارة غير النفطية في الإمارة، وذلك في تعليق له على تدوينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حول نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال العام 2025.

وقال سموه في تدوينة على حسابه عبر «إكس»: نتشرف بثقة ودعم سموكم. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سنواصل البناء على هذه الإنجازات، لخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. ويعكس هذا الإنجاز تفاني فريق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ويعزز التزامنا بدعم طموحات دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد قال في تدوينة على حسابه عبر «إكس»: ‏«اطلعت اليوم على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة«دييز»، التي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي. خلال العام الماضي، سجلت«دييز»أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 46% مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16%... رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ونشيد بجهود فريق«دييز» بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدرتهم على مواصلة تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية».

وعزّزت «دييز» مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية لترتفع حصتها إلى ما يقارب 16% في 2025، في وقت تجاوزت فيه تجارة دبي الخارجية حاجز 3 تريليونات درهم.

وارتفع إجمالي حجم التجارة بنسبة 50% ليصل إلى 667.8 ألف طن في 2025، ما يؤكد أن النمو لم يكن نتيجة ارتفاع الأسعار، بل توسّعاً حقيقياً في النشاط التجاري رغم التحديات التضخمية العالمية.

ويعكس ارتفاع حجم التجارة إلى 667.8 ألف طن، وتوسّع القطاعات التقنية عالية القيمة، نجاح استراتيجيتنا في تنويع الشركاء وتعزيز إعادة التصدير وتطوير سلاسل الإمداد. كما أن التحول النوعي في خريطة الشركاء، ولا سيما القفزة في التجارة مع السعودية، يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي المستدام.

وتعكس النتائج قدرة«دييز» على إدارة التوازن التجاري بكفاءة في بيئة عالمية متغيرة، بما يعزّز موقعها رافداً رئيساً في منظومة التجارة غير النفطية لإمارة دبي.