تمكين 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي

9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج ليصل إجمالي المطوّرين إلى 22 مطوّراً

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح برنامج تملّك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز الـ5 مليارات درهم.

وفي غضون أقل من عام واحد، أبدى آلاف المقيمين في دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي، اهتمامهم بالمبادرة. وتُظهر هذه النتائج الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع فرص تملك المنازل، فضلاً عن دعمه لجهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

وفي إطار المرحلة الأخيرة، تم الترحيب بـ9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج من خلال اتفاقيات استراتيجية جديدة، وذلك في إطار توسيع فرص تملّك المنازل أمام المقيمين في الإمارة. وقد انضم إلى البرنامج مؤخراً كلٌّ من 4 دايركشن للتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير العقاري، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة إرث العقارية، ومنام للتطوير العقاري، وكيوب للتطوير، وريبورتاج العقارية، وسمانا للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير العقاري.

خيارات أوسع

وتُسهم الخطوة في رفع إجمالي عدد المطوّرين العقاريين المشاركين في البرنامج إلى 22 مطوّراً منذ يوليو 2025، ما يُعزّز منظومة الشركاء ويُوسّع نطاق المساكن المتاحة للمشترين لأوّل مرّة ويتيح لهم خيارات أوسع من حيث المواقع والأسعار وأنواع العقارات. كما يحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك مشاركة، تُساعد المشترين المؤهلين لأوّل مرّة على الوصول إلى حلول تمويلية سكنية، وتُسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في جعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة.

ويأتي برنامج تملّك العقار الأول انطلاقاً من التزام دبي الراسخ بتمكين جميع من يرى في دبي موطناً له من امتلاك منزل. ولا يقتصر انضمام 9 مطورين جدد على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل يُظهر مساعي دبي الجادّة بضمان حصول كل مقيم على خيارات مدروسة عند اتخاذه قرار امتلاك منزل، والذي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الشخص في حياته.

كما يُمهّد البرنامج الطريق لسوق عقاري مستدام، من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق، إلى جانب التركيز على احتياجات المستفيدين من المقيمين في الدولة، بما يزيد من ثقة المستثمرين، ويجذب الكفاءات العالمية ويبقي عليها، ويُمكّن المقيمين من الاستقرار على المدى الطويل. ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً أساسياً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية الشاملة والمواكبة لمتطلبات المستقبل.

ويُؤكد هذا الزخم المتواصل مدى مرونة دبي، واستقرارها المؤسسي، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، ما يضمن بقاء أولويات التنمية الاستراتيجية على المسار الصحيح، ويعزز ثقة المستثمرين والمقيمين.

وتؤكد مشاركة المطوّرين الجدد التزام دبي بالابتكار ودعم جهود النمو الحضري المستدام، كما تشكّل علامة فارقة في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب وتنمية الكفاءات. وتساهم المشاركة أيضاً في دعم أحد أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، المتمثل في رفع معدل تملك المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

مشاريع جديدة

وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المقيمين للتسجيل في برنامج تملّك العقار الأول عبر موقعها الإلكتروني أو باستخدام تطبيق «دبي ريست» للهواتف الذكية للاستفادة من مزايا البرنامج. ويمكن للمسجلين سابقاً تحديث قائمة تفضيلاتهم لتشمل شركات التطوير العقاري الجديدة واستكشاف المحفظة الموسعة من الوحدات السكنية المستوفية للشروط، بما في ذلك المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة حالياً في السوق.