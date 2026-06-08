التحول الرقمي يعزز كفاءة إدارة المرافق عبر الحلول السحابية في الإمارات

أعلنت شركة «خدمات»، الإماراتية المتخصصة في إدارة المرافق المتكاملة، عن اعتماد حلول MRI Software السحابية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، في خطوة تهدف إلى توحيد وتطوير عمليات إدارة المرافق عبر محفظتها المتنامية في دولة الإمارات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد توجهات قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط نحو تبني الحلول السحابية، مدفوعة بارتفاع توقعات العملاء وتعقّد المحافظ التشغيلية والاستثمارية، ما يدفع الشركات إلى البحث عن منصات رقمية أكثر مرونة وقدرة على التوسع وتحسين مستويات الرقابة والأداء.

وبموجب هذه الاستراتيجية، اعتمدت «خدمات» منصة MRI Software لإدارة المرافق بهدف توحيد أنظمة التشغيل ومكاتب الدعم ضمن نظام رقمي واحد، بما يتيح رؤية تشغيلية موحدة تعزز التكامل بين العمليات المختلفة، وترفع كفاءة إدارة الأصول والخدمات عبر مختلف المواقع.

وستشمل عملية التطبيق 15 مشروعاً ضمن محفظة الشركة في أنحاء الدولة، ما يسهم في توحيد العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءة إدارة المرافق عبر مواقع وعقود متعددة، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمة.

كما ستوفر المنصة الرقمية الجديدة إمكانات تشغيلية متقدمة لأكثر من 500 موظف من فرق العمل الميدانية والإدارية، بما يعزز التنسيق الداخلي ويرفع مستوى الشفافية التشغيلية، ويدعم تنفيذ الأنشطة اليومية لإدارة المرافق بكفاءة أعلى.

وقال غرايم فلاوز، المدير العام لشركة «خدمات»، إن التوسع في المحفظة التشغيلية داخل الدولة يتطلب الحفاظ على مستويات موحدة من الجودة والأداء والشفافية، مشيراً إلى أن الانتقال إلى منصة سحابية متكاملة سيدعم خطط النمو ويوفر تجربة أكثر سلاسة للعملاء.

من جانبه، أكد شالك فورستر، المدير الإقليمي لشركة MRI Software في الشرق الأوسط، أن المنصات السحابية تسهم في توحيد العمليات التشغيلية وتوفير رؤية فورية لأداء الأصول عبر مواقع متعددة، مشيراً إلى أن التعاون مع «خدمات» يعكس توجه القطاع نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات في المنطقة.