تقرير: الذكاء الاصطناعي محرك رئيس للنمو في دبي

أكدت منصة «Hubbis» أن الذكاء الاصطناعي محرك رئيس للنمو في دبي التي تسارع خطواتها نحو التحول إلى مركز عالمي رائد في هذا المجال، في وقت يقود فيه مركز دبي المالي العالمي هذا التحول الطموح.

وذكرت المنصة في تقرير حديث لها أنه في ظل الجهود المكثفة لتحديث الاقتصاد وتعزيز الابتكار، كشف مركز دبي المالي العالمي أن الذكاء الاصطناعي بات يتولى معالجة 26 نوعاً من الطلبات الخدمية، بما يشكل 15% من إجمالي الاستفسارات الواردة من الشركات والمستأجرين العاملين ضمن المركز.

كما أن «مجمع دبي للذكاء الاصطناعي»، الواقع في قلب المركز المالي، نجح في استقطاب 180 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد فقط.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي سيشهد نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمته من 3.5 مليارات دولار في عام 2023 إلى 46 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يبلغ 44%.

وتلعب أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم الذكية دوراً متزايداً في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية، من خلال تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول، وتحفيز الابتكار.

وأشارت المنصة إلى أن العديد من الشركات تتبنى أنظمة الدفع الرقمي والعملات المشفرة؛ حيث بدأت شركات بارزة، مثل «إعمار العقارية»، في قبول العملات الرقمية مثل «بيتكوين» في معاملاتها.